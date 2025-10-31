30 EKİM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu!

30 Ekim 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı! Televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı gecede, Show TV’nin popüler dizisi Veliaht haftalardır süren yarışta zirveye yeniden oturdu. 6,22 reyting oranına ulaşan dizi, üç haftalık aradan sonra günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Halef: Köklerin Çağrısı ise 6,00 reytingle ikinci sırada yer aldı. Güne damga vuran reyting sonuçları, televizyon dünyasının nabzını bir kez daha ortaya koydu.

30 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Perşembe akşamının iki güçlü yapımı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı arasındaki liderlik yarışı bu hafta da dikkat çekti. Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi, izleyici kitlesini yeniden toparlayarak haftayı birinci sırada tamamladı. Now TV’nin iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı ise istikrarlı grafiğini koruyarak zirveye en yakın yapım oldu.

ATV’nin sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,00 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Esra Erol’da ise 4,24 reytingle dördüncü sıraya yükseldi. Günün en çok izlenen haber bülteni, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Gecenin eğlencesi MasterChef Türkiye ise 3,30 reytingle ilk 10’a girmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN 10 PROGRAMI (30 EKİM 2025 – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Veliaht 6,22 2 Halef: Köklerin Çağrısı 6,00 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,00 4 Esra Erol’da 4,24 5 Veliaht (Özet) 3,59 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,50 7 ATV Ana Haber 3,46 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,39 9 MasterChef Türkiye 3,30 10 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,73

🎬 REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Veliaht, haftalardır süren yükseliş trendini koruyarak izleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor. Dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Show TV ekranlarında perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Halef: Köklerin Çağrısı ise mistik teması ve duygusal senaryosuyla dikkat çekiyor.

Sabah kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da yine yüksek izlenme oranlarıyla ilk 5’te yer aldı. Akşam haberlerinde ise Now TV Ana Haber ve ATV Ana Haber kıyasıya bir izlenme yarışına girdi. Gecenin popüler eğlencesi MasterChef Türkiye ise 3,30 reytingle sabit performansını sürdürdü.

DİZİ REYTİNGLERİNDE SON DURUM

Perşembe günü diziler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Show TV’nin Veliaht dizisi 6,22 reyting alarak rakiplerine fark attı. Now TV’nin iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı 6,00 reytingle ikinci sırada yer aldı. Her iki yapım da izleyici kitlesi açısından haftanın en çok konuşulan dizileri oldu.

30 Ekim 2025 Perşembe gününün birincisi hangi dizi oldu?

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi, 6,22 reyting alarak 30 Ekim 2025 Perşembe gününün birincisi oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı kaç reyting aldı?

Now TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı 6,00 reytingle günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,00 reytingle 30 Ekim 2025 Perşembe gününü üçüncü sırada tamamladı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisiydi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,39 reyting alarak günün en çok izlenen haber programı oldu.

MasterChef Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

TV8’in popüler yarışması MasterChef Türkiye 3,30 reytingle 9. sırada yer aldı.

30 Ekim 2025 Perşembe reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht 6,22 reytingle haftanın lideri olurken, Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sıradaki güçlü konumunu korudu. Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol fark yaratmaya devam ederken, haber bültenleri de izleyicilerin tercihlerinde üst sıralarda yer aldı. Haftanın yeni reyting sonuçları, televizyon dünyasındaki dengeleri yeniden şekillendirdi.