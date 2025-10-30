30 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI | Perşembe günü hangi diziler var?

Televizyon severler için yeni bir Perşembe akşamı daha dolu dolu geçecek! 30 Ekim 2025 tarihli güncel TV yayın akışı listesi belli oldu. NOW, Show TV, Kanal D, TRT1 ve ATV ekranlarında bugün hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Akşam kuşağında iddialı yapımlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte detaylı 30 Ekim 2025 Perşembe yayın akışı...

NOW YAYIN AKIŞI (30 EKİM 2025 PERŞEMBE)

Saat Program 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00:00 Ben Onun Annesiyim 02:30 Sahtekarlar 05:00 Kefaret 06:00 Karagül

NOW TV ekranlarında bugün dikkat çeken yapım, saat 20.00’de yayınlanacak olan Halef: Köklerin Çağrısı adlı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Dram ve gizem unsurlarını bir araya getiren yapım, Perşembe akşamının iddialı dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20:00 Veliaht (Yeni Bölüm) 00:15 Kızılcık Şerbeti 03:00 Veliaht

Veliaht dizisi, 30 Ekim 2025 akşamında Show TV ekranlarında yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Aksiyon ve entrikanın iç içe geçtiği yapım, izleyiciden büyük beğeni topluyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise Kızılcık Şerbeti tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 11:00 Yaprak Dökümü 16:45 Arka Sokaklar 20:00 Uzak Şehir (Tekrar) 23:15 Eşref Rüya 02:00 Kader Bağlayınca 03:30 Poyraz Karayel 05:15 Üç Kız Kardeş

Kanal D ekranlarında nostalji ve dram bir arada! Akşam kuşağında Uzak Şehir tekrar bölümüyle yayınlanırken, gece geç saatlerde Eşref Rüya ve Kader Bağlayınca gibi yapımlar tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 13:15 Seksenler 14:30 Cennetin Çocukları 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) 00:30 Teşkilat 03:25 Cennetin Çocukları

TRT1 ekranlarında tarih ve aksiyon dolu bir akşam yaşanacak. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Teşkilat gece yarısı ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 14:00 Kuruluş Orhan 01:20 Kuruluş Orhan 04:00 Kardeşlerim

ATV ekranlarında tarihî dizilerin etkisi sürüyor. Kuruluş Orhan öğle ve gece kuşaklarında tekrar bölümleriyle izleyicisini tarih yolculuğuna çıkarırken, gece 04.00’te sevilen gençlik dizisi Kardeşlerim ekrana geliyor.

30 EKİM 2025 PERŞEMBE AKŞAMI ÖNE ÇIKAN DİZİLER

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW TV – 20:00

Veliaht – Show TV – 20:00

Uzak Şehir – Kanal D – 20:00 (Tekrar)

Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT1 – 20:00 (Tekrar)

Perşembe akşamı televizyon ekranları, hem yeni bölümler hem de sevilen dizilerin tekrarlarıyla dopdolu. Aile draması, tarihî yapımlar ve aksiyon dizileriyle izleyiciye farklı alternatifler sunuluyor.

Bugün hangi diziler var?

30 Ekim 2025 Perşembe günü öne çıkan diziler arasında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Uzak Şehir ve Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor.

Veliaht yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT1'de bu akşam hangi dizi var?

TRT1’de saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

NOW TV'de bu akşam ne var?

NOW TV’de akşam 20.00’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

ATV'de bugün hangi dizi var?

ATV ekranlarında Kuruluş Orhan tekrar bölümleri ve Kardeşlerim dizisi yayınlanacak.

30 Ekim 2025 Perşembe günü televizyon yayın akışı, birbirinden farklı temalara sahip dizilerle izleyiciye keyifli bir akşam vaat ediyor. Tarih, dram, aksiyon ve aile hikayeleriyle dolu bir geceye hazır olun! Televizyonunuzu açmadan önce bu rehberi inceleyerek hangi dizinin saat kaçta başlayacağını kolayca öğrenebilirsiniz.