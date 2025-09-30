30 Eylül 2025 İstanbul Hava Durumu: İlçelerde bugün hava nasıl?

İstanbul’da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre megakent genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah saatlerinde ise birçok ilçede aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul’da bugün yağmur var mı, sıcaklık kaç derece olacak? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu…

AVRUPA YAKASI HAVA DURUMU

İstanbul (Merkez): Parçalı ve çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 22°C

Adalar: 20°C

20°C Arnavutköy: 21°C

21°C Ataşehir: 20°C

20°C Avcılar: 20°C

20°C Bağcılar: 19°C

19°C Bahçelievler: 22°C

22°C Bakırköy: 22°C

22°C Başakşehir: 19°C

19°C Bayrampaşa: 20°C

20°C Beşiktaş: 20°C

20°C Beyoğlu: 21°C

21°C Beylikdüzü: 23°C

23°C Büyükçekmece: 23°C

23°C Çatalca: 21°C

21°C Esenler: 20°C

20°C Esenyurt: 20°C

20°C Eyüp: 21°C

21°C Fatih: 23°C

23°C Gaziosmanpaşa: 20°C

20°C Güngören: 22°C

22°C Kağıthane: 22°C

22°C Küçükçekmece: 20°C

20°C Silivri: 21°C

21°C Sultangazi: 20°C

20°C Şişli: 22°C

22°C Zeytinburnu: 22°C

ANADOLU YAKASI HAVA DURUMU

Beykoz: 21°C

21°C Çekmeköy: 22°C

22°C Kadıköy: 22°C

22°C Kartal: 23°C

23°C Maltepe: 20°C

20°C Pendik: 21°C

21°C Sancaktepe: 20°C

20°C Sarıyer: 20°C

20°C Sultanbeyli: 20°C

20°C Şile: 20°C

20°C Tuzla: 23°C

23°C Ümraniye: 21°C

21°C Üsküdar: 21°C

İSTANBUL’DA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

30 Eylül Salı günü İstanbul genelinde sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışın hafiflemesi ve parçalı bulutlu havanın etkili olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişirken, en düşük sıcaklıkların ise 17-18 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR İÇİN UYARILAR

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağış nedeniyle vatandaşların trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca ani yağış geçişlerine karşı şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.