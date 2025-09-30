30 Eylül Salı 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 30 Eylül Salı 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 30 Eylül Salı (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 30 Eylül Salı 2025 TV yayın akışı!

30 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI

30 Eylül Salı 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

21:45 Orta Direk Şaban

23:45 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kızılcık Şerbeti

01:45 Bahar

04:00 Veliaht

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Cennetin Çocukları

00:30 Cennetin Çocukları

02:10 Teşkilat

04:35 Lingo Türkiye

05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:30 Kalk Gidelim

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Galatasaray - Liverpool

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah

Gözde Şeker ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-21.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile Sen Ne Dersin

Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile 21.00-01.00 Gündem Özel

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aşk ve Gözyaşı

02:30 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Panda Planı

22:25 Aşk ve Gözyaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Çarpıntı

00:30 Çarpıntı

03:45 Türk Müziği

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

22:30 Greenland Son Sığınak

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.30 Yasak Elma

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ölümlü Dünya 2

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

