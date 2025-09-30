30 Eylül Salı 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
30 Eylül Salı (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 30 Eylül Salı 2025 TV yayın akışı!
30 Eylül Salı 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor.
30 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI
30 Eylül Salı 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:30 Uzak Şehir
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Aşk-ı Memnu
- 22:30 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 02:45 Bahar
- 06:00 Güzel Günler
- 08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Veliaht
- 22:15 Veliaht
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06:40 Kara Tahta
- 09:25 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:50 Teşkilat
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
- 22:35 Ölü Ozanlar Derneği
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz Rota
ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Gözleri KaraDeniz
- 02:00 Aile Saadeti
- 04:30 Kardeşlerim
- 06:30 Ateş Kuşları
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Gözleri KaraDeniz
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 05:30 Söz
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Kalender Pide
- 22:30 Kalender Pide
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:00 Uzak Şehir
- 00:15 Arka Sokaklar
- 03:00 Poyraz Karayel
- 05:00 Kuzey Güney
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:30 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Orta Direk Şaban
- 21:45 Orta Direk Şaban
- 23:45 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Kızılcık Şerbeti
- 01:45 Bahar
- 04:00 Veliaht
- 06:00 Aile
- 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 00:00 Cennetin Çocukları
- 00:30 Cennetin Çocukları
- 02:10 Teşkilat
- 04:35 Lingo Türkiye
- 05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:30 Kalk Gidelim
- 09:25 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:40 Cennetin Çocukları
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 22:00 Galatasaray - Liverpool
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-21.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile Sen Ne Dersin
- 21.00-01.00 Gündem Özel
ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Aşk ve Gözyaşı
- 02:30 Kardeşlerim
- 05:00 Ateş Kuşları
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Gözleri KaraDeniz
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Panda Planı
- 22:25 Aşk ve Gözyaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Çarpıntı
- 00:30 Çarpıntı
- 03:45 Türk Müziği
- 05:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 05:30 Söz
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Greenland Son Sığınak
- 22:30 Greenland Son Sığınak
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
- 14.30 Yasak Elma
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Ölümlü Dünya 2
- 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.45 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 14.15 İtiraf Et
- 16.15 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm