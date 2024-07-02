30 Haziran hangi burç? 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 30 Haziran hangi burç sorusu ise 30 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 30 Haziran hangi burç? İşte 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
30 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 30 Haziran hangi burç? İşte 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
30 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
30 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
30 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 30 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 30 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 30 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 30 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
30 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1470 - VIII. Charles, 1483 - 1498 arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı (ö. 1498)
- 1688 - Ebu'l Hasan Ali, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin ikinci beyidir (ö. 1756)
- 1755 - Paul Barras, Fransız Devrimi sırasında Direktuvar rejiminin üyesi ve ana yönetici lideri (ö. 1829)
- 1801 - Frédéric Bastiat, Fransız ekonomist ve teorisyen (ö. 1850)
- 1817 - Henry Elliot, İngiliz diplomat (ö. 1907)
- 1817 - Joseph Dalton Hooker, İngiliz botanikçi ve kâşiflerinden biridir (ö. 1911)
- 1893 - Walter Ulbricht, Doğu Almanya Cumhuriyeti lideri (ö. 1973)
- 1899 - Madge Bellamy, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1990)
- 1906 - Anthony Mann, Amerikalı sinema yönetmeni ve oyuncu (ö. 1967)
- 1911 - Czesław Miłosz, Polonyalı şair ve deneme yazarı (ö. 2004)
- 1914 - Francisco da Costa Gomes, Portekizli asker ve devlet adamıdır (ö. 2001)
- 1917 - Susan Hayward, Amerikalı oyuncu (ö. 1975)
- 1917 - Lena Horne, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu, dansçı ve medeni haklar aktivisti (ö. 2010)
- 1921 - Washington SyCip, Çin asıllı Filipinli-Amerikalı hesap uzmanı ve yöneticidir (ö. 2017)
- 1925 - İbrahim Amini, İranlı siyasetçi ve din adamı (ö. 2020)
- 1926 - Paul Berg, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2023)
- 1927 - Shirley Fry, Amerikalı kadın tenis oyuncusu (ö. 2021)
- 1927 - Mario Lanfranchi, İtalyan yapımcı, yönetmen, senarist, aktör ve koleksiyoncu (ö. 2022)
- 1928 - Celal Aliyev, Azeri akademisyen, biyolog ve siyasetçi (ö. 2016)
- 1928 - Orhan Boran, Türk sunucu ve oyuncu (ö. 2012)
- 1930 - Tony Lip, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)
- 1933 - Tomislav Ivić, Hırvat futbolcu ve teknik direktör (ö. 2011)
- 1933 - Orval Tessier, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenörüdür
- 1936 - Assia Djebar, Cezayirli romancı, çevirmen ve film yapımcısı (ö. 2015)
- 1936 - Dave Van Ronk, Amerikalı gitarist, şarkıcı, söz yazarı (ö. 2002)
- 1938 - Allin Vlasenko, Sovyet-Ukraynalı orkestra şefi (ö. 2021)
- 1941 - Otto Sander, Alman oyuncu (ö. 2013)
- 1942 - Friedrich von Thun, Avusturyalı oyuncu
- 1942 - Robert Ballard, Amerikalı deniz bilimci
- 1942 - Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen
- 1943 - Bernard Kessedjian, Fransız diplomat (ö. 2007)
- 1951 - André Hazes, Hollandalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2004)
- 1954 - Pierre Charles, Dominikalı siyasetçi (ö. 2004)
- 1954 - Serj Sarkisyan, Ermeni siyasetçi ve Ermenistan Devlet Başkanı
- 1955 - Egils Levits, Letonyalı bir avukat, siyaset bilimci ve yargıç
- 1956 - Volker Beck, Doğu Alman eski atlettir
- 1959 - Brendan Perry, İngiliz şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı
- 1959 - Valeriy Sereda, Azeri sporcu
- 1959 - Vincent D'Onofrio, Amerikalı oyuncu ve yapımcı
- 1960 - Frank Masley, Amerikalı kızakçı
- 1963 - Olha Brizhina, Ukrayna'yı temsil etmiş eski atlet
- 1963 - Yngwie J. Malmsteen, İsveçli gitarist
- 1965 - Mitch Richmond, Amerikalı eski profeyonel basketbolcu
- 1965 - Muhammet Uzuner, Türk oyuncu ve yönetmen
- 1966 - Alen Markaryan, Ermeni asıllı Türk amigo ve spor yazarı
- 1966 - Mike Tyson, Amerikalı boksör
- 1967 - Güler Duman, Türk Halk Müziği sanatçısı
- 1968 - Phil Anselmo, Amerikalı şarkıcı, besteci ve yapımcı
- 1968 - Rafael Moreno Valle Rosas, Meksikalı eski siyasetçi ve bürokrat (ö. 2018)
- 1969 - Uta Rohländer, Alman atlet
- 1970 - Antonio Chimenti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
- 1973 - Arsen Hambardzumyan, Ermeni siyasetçi
- 1973 - Devrim Saltoğlu, Türk oyuncu
- 1973 - Frank Rost, Alman kaleci
- 1973 - Levent Semerci, Türk film yönetmeni
- 1973 - Şevket Çoruh, Türk oyuncu
- 1974 - Orhan Baltacı, Türk şarkıcı (Doğuş adıyla tanınan)
- 1975 - Ralf Schumacher, Alman Formula 1 pilotu
- 1975 - Rami Shaban, İsveçli millî futbolcu
- 1977 - Tathiana Garbin, İtalyan tenisçi
- 1980 - Nourdin Boukhari, Fas ve Hollanda vatandaşı futbolcu
- 1981 - Barbora Špotáková, Çek cirit atıcı
- 1982 - Aylin Kontente, Türk oyuncu
- 1982 - Büşra Pekin, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu
- 1982 - Lizzy Caplan, Amerikalı oyuncu
- 1983 - Cheryl, İngiliz şarkıcı
- 1983 - Ebru Polat, Türk şarkıcı
- 1983 - Katarzyna Skowrońska, Polonyalı voleybolcu
- 1985 - Cem Atan, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu
- 1985 - Cody Rhodes, Amerikalı güreşçi
- 1985 - Michael Phelps, Amerikalı yüzücü
- 1985 - Trevor Ariza, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1986 - Alicia Fox, Amerikalı profesyonel güreşçi ve model
- 1986 - Fredy Guarín, Kolombiyalı futbolcudur
- 1987 - Uraz Kaygılaroğlu, Türk oyuncu
- 1989 - Asbel Kiprop, Kenyalı atlet
- 1989 - Candide Öztürk, Türk basketbolcu
- 1990 - Dario Lezcano, Paraguaylı millî futbolcu
- 1990 - N, Jellyfish Entertainment altında çıkış yapmış oyuncu, şarkıcı ve sunucu
- 1991 - Margaret, Polonyalı şarkıcı-söz yazarı ve stilist
- 1994 - Gianni Rodríguez, Uruguaylı futbolcu
30 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
30 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
30 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
30 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 30 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
30 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
30 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
30 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 30 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.