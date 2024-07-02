30 Haziran hangi burç? 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 30 Haziran hangi burç sorusu ise 30 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 30 Haziran hangi burç? İşte 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

30 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 30 Haziran hangi burç? İşte 30 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

30 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

30 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

30 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 30 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 30 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 30 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 30 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

30 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1470 - VIII. Charles, 1483 - 1498 arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı (ö. 1498)

1688 - Ebu'l Hasan Ali, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin ikinci beyidir (ö. 1756)

1755 - Paul Barras, Fransız Devrimi sırasında Direktuvar rejiminin üyesi ve ana yönetici lideri (ö. 1829)

1801 - Frédéric Bastiat, Fransız ekonomist ve teorisyen (ö. 1850)

1817 - Henry Elliot, İngiliz diplomat (ö. 1907)

1817 - Joseph Dalton Hooker, İngiliz botanikçi ve kâşiflerinden biridir (ö. 1911)

1893 - Walter Ulbricht, Doğu Almanya Cumhuriyeti lideri (ö. 1973)

1899 - Madge Bellamy, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1990)

1906 - Anthony Mann, Amerikalı sinema yönetmeni ve oyuncu (ö. 1967)

1911 - Czesław Miłosz, Polonyalı şair ve deneme yazarı (ö. 2004)

1914 - Francisco da Costa Gomes, Portekizli asker ve devlet adamıdır (ö. 2001)

1917 - Susan Hayward, Amerikalı oyuncu (ö. 1975)

1917 - Lena Horne, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu, dansçı ve medeni haklar aktivisti (ö. 2010)

1921 - Washington SyCip, Çin asıllı Filipinli-Amerikalı hesap uzmanı ve yöneticidir (ö. 2017)

1925 - İbrahim Amini, İranlı siyasetçi ve din adamı (ö. 2020)

1926 - Paul Berg, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2023)

1927 - Shirley Fry, Amerikalı kadın tenis oyuncusu (ö. 2021)

1927 - Mario Lanfranchi, İtalyan yapımcı, yönetmen, senarist, aktör ve koleksiyoncu (ö. 2022)

1928 - Celal Aliyev, Azeri akademisyen, biyolog ve siyasetçi (ö. 2016)

1928 - Orhan Boran, Türk sunucu ve oyuncu (ö. 2012)

1930 - Tony Lip, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)

1933 - Tomislav Ivić, Hırvat futbolcu ve teknik direktör (ö. 2011)

1933 - Orval Tessier, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenörüdür

1936 - Assia Djebar, Cezayirli romancı, çevirmen ve film yapımcısı (ö. 2015)

1936 - Dave Van Ronk, Amerikalı gitarist, şarkıcı, söz yazarı (ö. 2002)

1938 - Allin Vlasenko, Sovyet-Ukraynalı orkestra şefi (ö. 2021)

1941 - Otto Sander, Alman oyuncu (ö. 2013)

1942 - Friedrich von Thun, Avusturyalı oyuncu

1942 - Robert Ballard, Amerikalı deniz bilimci

1942 - Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen

1943 - Bernard Kessedjian, Fransız diplomat (ö. 2007)

1951 - André Hazes, Hollandalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2004)

1954 - Pierre Charles, Dominikalı siyasetçi (ö. 2004)

1954 - Serj Sarkisyan, Ermeni siyasetçi ve Ermenistan Devlet Başkanı

1955 - Egils Levits, Letonyalı bir avukat, siyaset bilimci ve yargıç

1956 - Volker Beck, Doğu Alman eski atlettir

1959 - Brendan Perry, İngiliz şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı

1959 - Valeriy Sereda, Azeri sporcu

1959 - Vincent D'Onofrio, Amerikalı oyuncu ve yapımcı

1960 - Frank Masley, Amerikalı kızakçı

1963 - Olha Brizhina, Ukrayna'yı temsil etmiş eski atlet

1963 - Yngwie J. Malmsteen, İsveçli gitarist

1965 - Mitch Richmond, Amerikalı eski profeyonel basketbolcu

1965 - Muhammet Uzuner, Türk oyuncu ve yönetmen

1966 - Alen Markaryan, Ermeni asıllı Türk amigo ve spor yazarı

1966 - Mike Tyson, Amerikalı boksör

1967 - Güler Duman, Türk Halk Müziği sanatçısı

1968 - Phil Anselmo, Amerikalı şarkıcı, besteci ve yapımcı

1968 - Rafael Moreno Valle Rosas, Meksikalı eski siyasetçi ve bürokrat (ö. 2018)

1969 - Uta Rohländer, Alman atlet

1970 - Antonio Chimenti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1973 - Arsen Hambardzumyan, Ermeni siyasetçi

1973 - Devrim Saltoğlu, Türk oyuncu

1973 - Frank Rost, Alman kaleci

1973 - Levent Semerci, Türk film yönetmeni

1973 - Şevket Çoruh, Türk oyuncu

1974 - Orhan Baltacı, Türk şarkıcı (Doğuş adıyla tanınan)

1975 - Ralf Schumacher, Alman Formula 1 pilotu

1975 - Rami Shaban, İsveçli millî futbolcu

1977 - Tathiana Garbin, İtalyan tenisçi

1980 - Nourdin Boukhari, Fas ve Hollanda vatandaşı futbolcu

1981 - Barbora Špotáková, Çek cirit atıcı

1982 - Aylin Kontente, Türk oyuncu

1982 - Büşra Pekin, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu

1982 - Lizzy Caplan, Amerikalı oyuncu

1983 - Cheryl, İngiliz şarkıcı

1983 - Ebru Polat, Türk şarkıcı

1983 - Katarzyna Skowrońska, Polonyalı voleybolcu

1985 - Cem Atan, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu

1985 - Cody Rhodes, Amerikalı güreşçi

1985 - Michael Phelps, Amerikalı yüzücü

1985 - Trevor Ariza, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1986 - Alicia Fox, Amerikalı profesyonel güreşçi ve model

1986 - Fredy Guarín, Kolombiyalı futbolcudur

1987 - Uraz Kaygılaroğlu, Türk oyuncu

1989 - Asbel Kiprop, Kenyalı atlet

1989 - Candide Öztürk, Türk basketbolcu

1990 - Dario Lezcano, Paraguaylı millî futbolcu

1990 - N, Jellyfish Entertainment altında çıkış yapmış oyuncu, şarkıcı ve sunucu

1991 - Margaret, Polonyalı şarkıcı-söz yazarı ve stilist

1994 - Gianni Rodríguez, Uruguaylı futbolcu

30 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

30 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

30 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

30 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 30 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

30 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

30 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

30 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

30 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 30 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.