30 ilde FETÖ operasyonu: 64 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemleri devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."