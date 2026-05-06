30 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta 4 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı, 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''30 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

518 kg Uyuşturucu Madde ile 133 bin 66 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 122'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;

-750 narkotik ve asayiş ekibi,

-4 bin 500 personelin katılımıyla 30 ilde operasyonlar düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucunda; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.''