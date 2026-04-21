30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 22 Ekim - 3 Aralık 2026 arasında düzenlenecek 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programından ilk sürprizler açıklandı.

Festival açılışını 22 Ekim’de Théâtre National de Strasbourg’un (TNS) ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak.

2024'te Avignon Festivali’ndeki prömiyerinden sonra Odeon Paris, Barbican, Schaubühne, BAM başta olmak üzere dünyanın önde gelen sahneleri ve festivallerine davet edilen Lacrima 22-23 Ekim’de sahnelenecek.

Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan Nederlands Dans Theater, uzun bir aranın ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. NDT 2’nin üç ayrı koreografından üç bölümlük bir gösteri, 27-28 Kasım’da, yeni sahne partneri Rönesans Gayrimenkul’un desteğiyle 30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk olacak.

Festival ayrıca, Ad Infinitum imzalı Veda Ritüeli’ni 7-8 Kasım’da izleyiciyle buluşturacak. Duyma engelli oyuncu Ramesh Meyyappan oynadığı ve George Mann’in yönettiği gösteri; sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek epik ve sözsüz bir solo performans.

Gösterilerin biletleri 22 Nisan’da satışa açılacak. Öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Biletler, 50 TL.