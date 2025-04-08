30 kadın şüpheli bir şekilde öldü

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mart ayına ilişkin kadın cinayeti verilerini yayımladı. Platformun verilerine göre martta 18 kadın cinayeti işlendi, 30 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundı.

Öldürülen 18 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak bahanesi ile, 5’i ekonomik bahanelerle, 1’i kızını korumak isterken öldürüldü. 2025'in ilk 3 ayında 67 kadın cinayeti, 83 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Kadınların 15’i evinde, 2’si sokakta öldürüldü.