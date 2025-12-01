30 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizinin tahtı sallanıyor!

Televizyon dünyasında heyecan durmuyor! 30 Kasım 2025 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı ve zirvede büyük bir rekabet yaşandı. Özellikle Teşkilat reyting performansı, Sahtekarlar reyting çıkışı, MasterChef reyting istikrarı ve Now Ana Haber reyting başarısı dikkat çekti. Günün en çok izlenen dizisi, yarışma programı ve haber bülteni hangisi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar, sıralamalar ve reyting tablosu...

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, artış trendini sürdürerek 6,95 reyting ile günü zirvede tamamladı. Now TV’nin yükseliş ivmesini sürdüren dizisi Sahtekarlar ise 5,15 reyting ile zirveyi en yakından takip eden yapım oldu. Günün en çok izlenen haber programı ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu oldu ve 4,12 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye yine güçlü bir performans göstererek 4,04 reyting ile dördüncü sırada yer aldı. Kanal D’de yayınlanan Cengiz Han Destanı adlı sinema filmi ise 2,87 reyting ile sekizinci sırada tamamladı. Star TV’nin düşük performansı beklentileri karşılayamayan Çarpıntı dizisi Top 10 listesine giremedi.

30 KASIM 2025 PAZAR REYTİNG SIRALAMASI (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,95 2 Sahtekarlar 5,15 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 4,12 4 MasterChef Türkiye 4,04 5 Sahtekarlar (Özet) 3,24 6 Teşkilat (Özet) 3,03 7 Show Ana Haber 2,97 8 Cengiz Han Destanı (Y.S) 2,87 9 Kanal D Ana Haber 2,58 10 Kim Milyoner Olmak İster (Özel) 2,40

REYTİNG PERFORMANSLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Sahtekarlar dizisi, son haftalarda ivme kazanarak güçlü bir yükseliş grafiği çizdi. İzleyici ilgisinin artması, yapımı zirve yarışının önemli bir aktörü haline getirdi. Teşkilat ise istikrarlı reyting başarısıyla hala açık ara lider konumunda.

MasterChef Türkiye, yarışma kategorisinde güçlü performansını korurken, hafta sonunun en çok izlenen haber programı ise Now Ana Haber Hafta Sonu oldu. Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber de listeye girmeyi başardı.

Bugünün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen dizisi, 6,95 reyting ile Teşkilat oldu.

Sahtekarlar dizisi kaç reyting aldı?

Sahtekarlar dizisi, 5,15 reytingle günün ikinci sırasında yer aldı.

MasterChef Türkiye reyting kaç çıktı?

MasterChef Türkiye, 4,04 reyting ile listede dördüncü sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen haber programı hangisi oldu?

En çok izlenen haber programı, 4,12 reyting ile Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu oldu.

Hangi sinema filmi listeye girdi?

Kanal D’de yayınlanan Cengiz Han Destanı, 2,87 reyting ile sekizinci sırada yer aldı.

30 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin giderek arttığını gösteriyor. Teşkilat liderliğini korurken, Sahtekarlar güçlü bir yükseliş grafiği sergiliyor. Haber bültenleri de yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. İzleyicinin ilgisi, yapımların performansını belirleyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.