30 kat fazla ilaç verip öldürmüşler

BirGün, “Ölüm, şiddet, işkence merkezi” başlıklı haberiyle İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri ve görevlilerce dövüldüğünü ortaya çıkardı. Skandalın gündem olmasının ardından kapatılan özel bakım merkezinde yaşananların bunlarla sınırlı olmadığı anlaşıldı.

Bakım merkezinde kalan 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım 22 Kasım 2024’te şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın ölümünün aydınlatılması için yürütülen savcılık soruşturması tamamladı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dokuz sanık hakkında iddianame hazırlandı.

9 ÇALIŞANA CEZA İSTENDİ

İddianamede, bakım merkezi çalışanı Sabahat Taş, Aybüke Liman, Ayfer İyikalaycı, Bahar Güler, Çilem Köçer, Mehmet Özkan Tıraş, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi ve Yunus Emre Eşin’in “Suçu bildirmeme, kasten yaralama, kasten öldürme (teşebbüs), ruh bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Yapılan araştırmada 22 Kasım 2024’te, bakım merkezine çağırılan 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Anne D.B. ifadesinde “Oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yaklaşık olarak beş aydır bakım evinde kaldığını, ara ara çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü, kendi kendine zarar verdiği söylense de çocuğuna zarar verildiğini düşündüğünü” söyledi.

İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 16 Ocak tarihli raporunda ise kamera kayıtlarında Yıldırım’ın darbedildiğinin görüldüğüne vurgu yapılarak, “112 ekiplerinin yaklaşık olarak 30-35 dakika içerisinde kuruma ulaştıkları, Yıldırım’ın Beylikdüzü Kolan Hastanesi’ne götürüldüğü ve vefat ettiği anlaşıldı. Personel her ne kadar ifadelerde Yıldırım’ın bağlanmadığını beyan etmiş olsalar da adli raporda her iki el ve ayak bileklerinde ekimozlar bulunduğu değerlendirildiğinde bağlama şüphesinin hasıl olduğu…” denildi.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin raporunda ise Yıldırım’ın ölüm nedeni fazla dozda ilaç verilmesi olarak açıklandı. Savcılık ise “İlgili ilacın sair olarak kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından verildiğinin tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde anlaşıldığı, ilacın kullanım düzeyi 400 miligram olarak en üst had olarak kabul edilse dahi 11.958 miligram, yani yaklaşık olarak 30 katının verildiği...” ifadesine iddianamede yer verdi.

DİĞERLERİ DE İZLEMİŞ

İddianamenin sonuç kısmında ise şu ifadeler yer aldı:

Şüpheli Sabahat Taş'ın merkezde sağlık personeli olduğu, kamera görüntüleri ve ilaç kayıt defteri ile beyanlar uyarınca kendisinin ilaç verdiğinin sabit olduğu, Adli Tıp Raporu’nda açıklandığı üzere dozajın çok üzerinde ilaç vermesi sebebiyle vefatın gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığı, Yıldırım’ın sakinleşmesi için tedavi dozunun üst haddinin yaklaşık olarak 30 kat aşılarak aşırı dozda ilaç verdiği ve olası kast ile hareket ettiğinin kabul edildiği…

Eylemlerin Yıldırım’ın bağlanmış vaziyette olması ve engelli olması sebebiyle olası kastla beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye yönelik öldürme suçunu oluşturduğu anlaşıldı… Aybüke Liman'ın kurum müdürü olduğu ve ilgili durumdan haberi olduğu halde herhangi bir engelleme yoluna gitmediği için diğer şüpheliler ile iştirak halinde eylemlere dahil olduğunun anlaşıldığı…

Tüm eylemler yapıldığı esnada kamera görüntülerinde de sabit olduğu üzere Çilem Köçer, Ayfer Güler, Bahar Güzel, Yağmur Erkişi, Türcan Özsoy'ın sırasıyla katta olduklarının tespit edildiği, kendilerinin gördükleri eylemleri hiç bir suretle yetkili makamlara bildirmediklerinin anlaşıldığı ve suçu yetkili makamlara bildirmeme suçunu işlemiş olduklarının anlaşıldığı…”

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması 27 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30’da Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.