30 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi güç kazandı!

30 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında günün en dikkat çeken başlığı bir kez daha Uzak Şehir oldu. Kanal D’nin fenomen dizisi, son haftalarda konuşulan düşüş eğilimini durdurarak yeniden güç kazandı ve 12,56 reyting ile zirvedeki yerini korudu. Özellikle “30 Mart 2026 reyting sonuçları”, “Pazartesi reyting birincisi kim oldu”, “Uzak Şehir reyting”, “Cennetin Çocukları kaç reyting aldı” ve “Survivor reyting sonucu” gibi konular, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

Açıklanan tabloya göre yalnızca Uzak Şehir değil, özet bölümü de güçlü performans sergiledi. Aynı zamanda Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Cennetin Çocukları ve Survivor gibi yapımlar da ilk 10 listesinde kendine yer buldu. 23 Mart 2026 verileriyle yapılan karşılaştırma ise özellikle zirve yarışındaki hareketliliği daha net ortaya koydu.

30 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVENİN SAHİBİ KİM OLDU?

30 Mart 2026 Pazartesi günü reyting birincisi Uzak Şehir oldu. Dizi, 12,56 reyting alarak günün açık ara en çok izlenen programı olarak öne çıktı. Böylece bir süredir devam eden gerilemenin ardından yeniden toparlandığı görülen yapım, zirvedeki yerini korumayı başardı.

Dizinin özet bölümü de dikkat çekici bir performans sergiledi. Uzak Şehir (Özet), 6,29 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Bu tablo, dizinin yalnızca ana bölümde değil, özet yayında da yüksek ilgi gördüğünü ortaya koydu.

30 MART 2026 PAZARTESİ GÜNLÜK İLK 10 PROGRAM LİSTESİ

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 12,56 2 Uzak Şehir (Özet) 6,29 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,46 4 Esra Erol'da 4,32 5 Cennetin Çocukları 3,94 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,80 7 ATV Ana Haber 3,54 8 Survivor 3,13 9 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,46 10 Show Ana Haber 2,29

23 MART 2026 İLE 30 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Bir önceki hafta olan 23 Mart 2026 Pazartesi verileriyle karşılaştırıldığında, Uzak Şehir yeniden ivme kazanmış görünüyor. 23 Mart’ta 11,94 reyting alan dizi, 30 Mart’ta 12,56 reytinge yükselerek artış kaydetti. Aynı şekilde Uzak Şehir (Özet) de 5,96 seviyesinden 6,29 reytinge çıktı.

Öte yandan Cennetin Çocukları için tablo ters yönde şekillendi. 23 Mart’ta 4,31 reyting ile üçüncü sırada bulunan yapım, 30 Mart’ta 3,94 reytinge gerileyerek beşinci sıraya düştü. Bu değişim, haftalık bazda en dikkat çekici kayıplardan biri olarak öne çıktı.

Haftalık değişim tablosu

Program 23 Mart 2026 30 Mart 2026 Durum Uzak Şehir 11,94 12,56 Yükseldi Uzak Şehir (Özet) 5,96 6,29 Yükseldi Cennetin Çocukları 4,31 3,94 Geriledi Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 4,46 Yükseldi Esra Erol'da 4,00 4,32 Yükseldi Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,54 3,80 Yükseldi Survivor 3,21 3,13 Geriledi ATV Ana Haber 2,57 3,54 Yükseldi Show Ana Haber 2,31 2,29 Hafif geriledi

HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI, HANGİ PROGRAMLAR GERİLEDİ?

30 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları içinde en güçlü toparlanma Uzak Şehir cephesinde yaşandı. Dizi, zirvedeki yerini korumakla kalmadı, aynı zamanda arayı da açtı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da da geçen haftaya göre yükseliş göstererek ilk 5 içinde güçlü konumunu sürdürdü.

Cennetin Çocukları ise yaşadığı düşüş sonrası 3,94 reyting ile beşinci sıraya geriledi. Survivor da 23 Mart verilerine göre sınırlı bir geri çekilme yaşayarak sekizinci sırada yer aldı. Buna karşılık Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 2,46 reyting ile yeniden Top 10 listesine dokuzuncu sıradan giriş yaptı.

30 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Bu haftaki reyting tablosunu önemli kılan en büyük unsur, Uzak Şehir’in yeniden yükseliş sinyali vermesi oldu. Son haftalardaki düşüş eğiliminin ardından dizinin yeniden çift haneli güçlü seviyesini koruması, pazartesi akşamı rekabetinin merkezine bu yapımı yerleştirdi.

Ayrıca 23 Mart 2026 reyting sonuçları ile karşılaştırıldığında yalnızca zirve dizisinin değil, gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerinin de hareketli bir tablo çizdiği görüldü. Bu da 30 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçlarını haftanın en dikkat çekici ekran verilerinden biri haline getirdi.

