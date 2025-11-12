30 milyarlık dev ihale AKP’liye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 27 Ekim 2025 tarihinde “Kazım Karabekir -Topağacı - Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı inşaatı” ihalesi düzenledi.

İhalenin 30 milyar 51 milyon TL bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat-Fernas İnşaat-Güryapı Restorasyon iş ortaklığına verildiği açıklandı.

Dev ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” olarak kullanıldığı için eleştiriliyor.

AKP’Lİ VEKİL İLE YAKIN ARKADAŞ

30 milyar TL’lik ihaleyi alan Fernas İnşaat’ın sahibi AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Güryapı Restorasyon Şirketi’ni sahibi ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un kamudan daha nöce de büyük ihaleler aldıkları biliniyor.

ERDOĞAN’I KIZDIRAN İSİM…

İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Çelikler Taahhüt İnşaat Şirketi Çelikler Holding’e bağlı. Holdingin işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı 2020 yılın başlarında filtre takmadığı için mühürlenmişti. Çelikler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik’in ismi ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon konuşmasıyla gündeme gelmişti. Erdoğan, santral bacalarına filtre takmayan Çelik’i telefonla arayarak, “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” demişti.