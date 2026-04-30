30 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin, LPG Zam Var mı?

Akaryakıt fiyatları, milyonlarca sürücünün günlük yaşamını doğrudan etkileyen en önemli kalemlerden biri olmaya devam ediyor. Nisan ayının son gününde “Benzine zam var mı?”, “Motorin fiyatları düştü mü?” ve “LPG ne kadar oldu?” soruları yeniden gündeme geldi. Özellikle küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda ani değişimler yaşanabileceği için güncel veriler yakından takip ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir yeni zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Fiyatlar, 29 Nisan tarihinde yapılan son düzenleme sonrasında aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Ancak sektör kaynakları, küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle sürücülerin fiyat değişimlerini anlık olarak takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

30 NİSAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Aşağıda bazı büyük şehirler başta olmak üzere güncel fiyatları bulabilirsiniz:

Büyük Şehirlerde Akaryakıt Fiyatları

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 63.74 71.64 34.99 İstanbul (Anadolu) 63.60 71.50 34.39 Ankara 64.71 72.76 34.87 İzmir 64.99 73.03 34.79 Antalya 65.93 74.08 35.04 Muğla 65.48 73.52 34.84

TÜRKİYE GENELİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYAT ARALIKLARI

Benzin: 63.60 TL – 66.33 TL aralığında

63.60 TL – 66.33 TL aralığında Motorin: 71.50 TL – 74.49 TL aralığında

71.50 TL – 74.49 TL aralığında LPG: 34.19 TL – 36.34 TL aralığında

Bu fiyatlar şehirler arasında küçük farklarla değişiklik göstermektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bu nedenle fiyatlar sık sık güncellenebilir.

Küresel petrol fiyatları

Döviz kuru hareketleri

Vergi düzenlemeleri

Uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesi

Bu faktörler nedeniyle özellikle kısa vadede fiyatlarda ani değişimler görülebilir.

İL İL AKARYAKIT FİYATLARI ÖRNEKLERİ

Türkiye genelinde bazı illerde öne çıkan fiyatlar şu şekildedir:

Adana: Benzin 65.54 TL, Motorin 73.59 TL

Erzurum: Benzin 65.77 TL, Motorin 73.81 TL

Diyarbakır: Benzin 66.18 TL, Motorin 74.34 TL

Kocaeli: Benzin 64.16 TL, Motorin 72.00 TL

Van: Benzin 66.29 TL, Motorin 74.36 TL

30 Nisan 2026 benzine zam var mı?

Hayır, 30 Nisan 2026 itibarıyla benzine herhangi bir zam yapılmamıştır.

Motorin fiyatlarında indirim var mı?

Motorin fiyatlarında da yeni bir indirim ya da zam bulunmamaktadır.

LPG fiyatları ne kadar?

LPG fiyatları şehir bazında değişmekle birlikte yaklaşık 34.19 TL ile 36.34 TL arasında seyretmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatların değişmesinde etkili olmaktadır.

En ucuz benzin hangi şehirde?

Verilere göre en düşük benzin fiyatı yaklaşık 63.60 TL ile İstanbul Anadolu Yakası’nda görülmektedir.

30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir yeni değişiklik bulunmuyor. Ancak piyasalardaki hareketlilik nedeniyle fiyatların kısa sürede değişebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi, bütçe planlaması açısından önem taşımaktadır.