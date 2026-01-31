30 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve medya dünyası tarafından yakından takip ediliyor. TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TV8’in 20.00 kuşağında ekrana getirdiği güçlü yapımlar, reyting yarışının bu akşam oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Ancak 30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

30 OCAK 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı şu an için net: Reyting sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor.

20.00 KUŞAĞINDA REKABET ZİRVE YAPIYOR

30 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00 itibarıyla televizyon ekranlarında dikkat çekici bir rekabet yaşanıyor. Farklı izleyici profillerine hitap eden dizi, program ve filmler, reyting tablosunu doğrudan etkileyecek. Özellikle dizilerin yeni bölümleri ve güçlü markalaşmış yapımlar, izlenme oranlarını yukarı çekebilir.

TRT 1 Yayın Akışı – 20.00

Taşacak Bu Deniz – Karadeniz’in hırçın doğasında geçen tutkulu bir hikâye

Show TV Yayın Akışı – 20.00

Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

Kanal D Yayın Akışı – 20.00

Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

Star TV Yayın Akışı – 20.00

Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Film)

TV8 Yayın Akışı – 20.00

O Ses Türkiye

REYTİNG YARIŞINDA ÖNE ÇIKABİLECEK YAPIMLAR

20.00 kuşağında özellikle Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve O Ses Türkiye gibi sadık izleyici kitlesine sahip yapımların öne çıkması bekleniyor.

30 OCAK 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Cuma günü reyting sonuçları, haftanın en kritik verileri arasında yer alıyor. Dizilerin kaderi, reklam gelirleri ve yayın stratejileri büyük ölçüde bu sonuçlara göre şekilleniyor. Bu nedenle 30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları, hem yapımcılar hem de izleyiciler tarafından yakından izleniyor.

30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmasa da, yayın akışları bu akşam televizyon ekranlarında son derece güçlü bir rekabet yaşanacağını net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle 20.00 kuşağındaki diziler ve programlar, reyting sıralamasında belirleyici olacak. Sonuçlar açıklandığında tablo daha netleşecek.