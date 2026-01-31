30 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi zirvede rakipsiz!

30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengelerin değişmediği bir tablo ortaya çıktı. TRT 1’in sezona damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, yaşadığı düşüşe rağmen zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Günün en çok izlenen dizileri listesi, izleyici tercihlerinin hâlâ net biçimde aynı adresi işaret ettiğini gösterdi.

30 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Ocak 2026 Cuma gününün reyting sonuçlarına göre, rekorları alt üst eden Taşacak Bu Deniz yaklaşık bir puanlık gerileme yaşamasına rağmen 14,76 reyting alarak liderlik serisini sürdürdü. Dizi, en yakın rakipleriyle arasındaki farkı koruyarak açık ara zirvede yer aldı.

Aynı yapımın özet bölümü ise 7,84 reytingle günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Bu sonuç, dizinin ana bölümle birlikte güçlü bir izleyici sadakati oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KIZILCIK ŞERBETİ VE DİĞER YAPIMLARIN PERFORMANSI

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan değişimin ardından yarım puana yakın düşüş yaşadı. Buna rağmen dizi, 6,97 reytingle üçüncü sıradaki yerini koruyarak istikrarlı performansını sürdürdü.

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ise düşüş trendini devam ettirdi. 30 Ocak Cuma günü 3,33 reyting alan yapım, ilk 10 listesinde sekizinci sıraya kadar geriledi.

Gündüz ve sabah kuşağında ise tablo değişmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,06 reytingle dördüncü sırada yer alırken, Esra Erol’da 4,34 reytingle altıncı sıradaki konumunu korudu. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise 4,35 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (30 OCAK 2026 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,76 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,84 3 Kızılcık Şerbeti 6,97 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,06 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,35 6 Esra Erol’da 4,34 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,04 8 Arka Sokaklar 3,33 9 İddiaların Aksine 3,14 10 ATV Ana Haber 3,04

Veri kaynağı: TİAK

23 OCAK 2026 VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki hafta olan 23 Ocak 2026 Cuma günüyle kıyaslandığında, Taşacak Bu Deniz’in liderliği sürdürdüğü ancak 15,65’ten 14,76’ya gerilediği görülüyor. Bu düşüşe rağmen zirvede herhangi bir tehdit oluşmadı.

Kızılcık Şerbeti, 23 Ocak’ta elde ettiği 7,47 reytinge kıyasla 30 Ocak’ta daha düşük bir performans sergilese de ilk üçte kalmayı başardı. Arka Sokaklar ise her iki haftada da düşüş eğilimini sürdürerek izleyici kaybının devam ettiğini gösterdi.

Günün En Çok İzlenen İlk 10 Programı (23 Ocak 2026 Cuma – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,65 2 Kızılcık Şerbeti 7,47 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,87 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,31 5 Now Ana Haber 3,93 6 Esra Erol’da 3,92 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,83 8 Arka Sokaklar 3,72 9 ATV Ana Haber 3,00 10 Kanal D Ana Haber 2,73

30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

30 Ocak 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz, 14,76 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada yer aldı?

Kızılcık Şerbeti, 30 Ocak 2026 Cuma günü 6,97 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

23 Ocak ile 30 Ocak reytingleri arasında en dikkat çekici değişim ne oldu?

En dikkat çekici değişim, lider dizinin reyting düşüşüne rağmen zirvedeki yerini koruması oldu.

30 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin tercihlerinde büyük bir değişim olmadığını ortaya koydu. Taşacak Bu Deniz, düşüş yaşasa da rakiplerine büyük fark atarak zirvede kalmayı başardı. Kızılcık Şerbeti ve diğer yapımlar ise sıralamadaki yerlerini korurken, önümüzdeki haftalar için rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi.