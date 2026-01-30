30 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları | Restoranlarda servis ücreti yasaklandı mı? Bugünün Resmi Gazete Kararları

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı ve kamuoyunun yakından takip ettiği önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. 33153 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlar arasında özellikle lokanta, kafe ve restoranları ilgilendiren “zorunlu servis ve kuver ücreti” düzenlemesi dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte tüketicilerin merak ettiği pek çok soru da netlik kazandı.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI NELERİ KAPSIYOR?

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar; yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve ilan bölümü başlıkları altında toplandı. Özellikle fiyat etiketi uygulamaları ve tüketici haklarını ilgilendiren düzenlemeler ön plana çıktı.

RESTORANLARDA KUVER ÜCRETİ YASAKLANDI MI?

30 Ocak 2026 Resmi Gazete kararlarına göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde “zorunlu servis ücreti” uygulaması yasaklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler artık tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ya da benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. Böylece tüketicilerin hesaplarda karşılaştığı ek ücretler uygulamadan kaldırılmış oldu.

30 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2026/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/1)

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları neler?

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yönetmelik değişiklikleri, çeşitli tebliğler ve ilan bölümü kararları yer aldı. Özellikle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ndeki değişiklik dikkat çekti.

Kuver ücreti tamamen kaldırıldı mı?

Evet, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin kuver, servis veya masa ücreti adı altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.

Zorunlu servis ücreti alınabilecek mi?

Hayır, yeni düzenleme ile birlikte yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde zorunlu servis ücreti uygulaması sona erdi.