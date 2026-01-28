30 Ocak’ta Ne Oldu? | Tarihte Bugün 30 Ocak’ta Yaşanan Olaylar

Tarih boyunca birçok önemli gelişmeye sahne olan günlerden biri de 30 Ocak oldu. “30 Ocak’ta ne oldu?” sorusu, dünya ve Türkiye tarihine yön veren siyasi kararlar, savaşlar, bilimsel gelişmeler ve toplumsal kırılmalarla yanıt buluyor. İşte Tarihte Bugün 30 Ocak başlığı altında, bu tarihte yaşanan tüm önemli olaylar.

30 OCAK TARİHTE BUGÜN: ÖNE ÇIKAN OLAYLAR

16. ve 17. Yüzyıl

1517 – Kahire Muharebesi gerçekleşti.

gerçekleşti. 1648 – Hollanda ile İspanya arasında Münster Antlaşması imzalandı ve Seksen Yıl Savaşı sona erdi.

imzalandı ve Seksen Yıl Savaşı sona erdi. 1662 – Çinli general Koxinga, Tayvan adasını ele geçirdi.

19. Yüzyıl

1847 – Kaliforniya’daki Yerba Buena şehrinin adı San Francisco olarak değiştirildi.

şehrinin adı olarak değiştirildi. 1867 – Mutsuhito, Japonya İmparatoru oldu.

20. Yüzyılın İlk Yarısı

1919 – Paris Barış Konferansı ’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması kararlaştırıldı.

’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması kararlaştırıldı. 1923 – Ahali Mübadelesi Antlaşması imzalandı.

imzalandı. 1925 – Türk Hükûmeti, Piskopos VI. Konstantin’in İstanbul dışına çıkarılmasına karar verdi.

1930 – Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

kuruldu. 1931 – Boksör Küçük Kemal , Yunanistan şampiyonu Angelidis’i yendi.

, Yunanistan şampiyonu Angelidis’i yendi. 1933 – Adolf Hitler , Almanya’da Şansölye oldu.

, Almanya’da Şansölye oldu. 1942 – İran’da Tudeh Partisi kuruldu.

kuruldu. 1942 – Türkiye’de pasta yapımı ve ticareti yasaklandı.

1943 – Adana Görüşmesi : Winston Churchill ile İsmet İnönü bir araya geldi.

: Winston Churchill ile İsmet İnönü bir araya geldi. 1946 – Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

ilan edildi. 1948 – Kış Olimpiyat Oyunları , St. Moritz’de başladı.

, St. Moritz’de başladı. 1948 – Mahatma Gandi , Yeni Delhi’de öldürüldü.

, Yeni Delhi’de öldürüldü. 1948 – British South American Airways’e ait bir uçak Bermuda Şeytan Üçgeni’nde kayboldu.

20. Yüzyılın İkinci Yarısı

1950 – Sovyetler Birliği, Kuzey Vietnam rejimini tanıdı.

rejimini tanıdı. 1951 – Sağlık Bakanı Ekrem Üstündağ, her yıl 300 bin kişinin bakımsızlıktan öldüğünü açıkladı.

1967 – Türkiye’de ilk resmi televizyon yayını Ankara’da yapıldı.

Ankara’da yapıldı. 1969 – The Beatles , son konserini verdi (Çatı Konseri).

, son konserini verdi (Çatı Konseri). 1969 – Türkiye’de ilk böbrek nakli Beyoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

1971 – Dev-Genç’liler İstanbul’da yürüyüş düzenledi.

1972 – Kanlı Pazar : İngiliz askerleri Kuzey İrlanda’da göstericilere ateş açtı.

: İngiliz askerleri Kuzey İrlanda’da göstericilere ateş açtı. 1972 – Pakistan, İngiliz Milletler Topluluğu’ndan ayrıldı.

1975 – THY’ye ait Bursa uçağı Marmara Denizi’ne düştü: 41 kişi öldü.

1976 – George H. W. Bush , CIA Başkanı oldu.

, CIA Başkanı oldu. 1979 – İran Hükûmeti, Ayetullah Humeyni’nin ülkeye dönüşüne izin verdi.

1980 Sonrası

1980 – Yabancı bankaların Türkiye’de şube açmasına izin verildi.

1982 – İlk PC virüsü Elk Cloner , Richard Skrenta tarafından yazıldı.

, Richard Skrenta tarafından yazıldı. 1983 – Nijerya, 1 milyondan fazla Ganalı işçiyi sınır dışı etti.

1983 – 12 Eylül Darbesi’nin 36. idamı gerçekleştirildi.

1985 – Deniz Kurdu-85 tatbikatında bir çıkarma gemisi battı: 39 denizci öldü.

tatbikatında bir çıkarma gemisi battı: 39 denizci öldü. 1987 – Askerlik yasasında kapsamlı değişiklikler yapıldı.

1989 – ABD’nin Kabil Büyükelçiliği kapatıldı.

2000 – Kenya Havayolları uçağı okyanusa düştü: 169 kişi hayatını kaybetti.

2001 – TBMM’deki tartışmalar sırasında Fevzi Şıhanlıoğlu kalp krizi geçirerek öldü.

2002 – Slobodan Milošević , Lahey’deki mahkemeyi eleştirdi.

, Lahey’deki mahkemeyi eleştirdi. 2003 – Belçika’da eşcinsel evlilik yasallaştı.

yasallaştı. 2005 – Irak’ta 50 yıl sonra ilk çok partili seçimler yapıldı.

2020 – Dünya Sağlık Örgütü, SARS-CoV-2 için “Küresel Acil Durum” ilan etti.

30 OCAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

30 Ocak, savaşlardan diplomasiye, bilimden toplumsal dönüşümlere kadar birçok kritik gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bu nedenle Tarihte Bugün 30 Ocak, hem dünya hem de Türkiye tarihi açısından önemli bir referans noktasıdır.

30 Ocak’ta ne oldu?

30 Ocak’ta tarihte savaşlar, siyasi rejim değişiklikleri, bilimsel gelişmeler ve önemli suikastlar yaşandı.

30 Ocak Türkiye tarihi açısından neden önemli?

İlk televizyon yayını, Ahali Mübadelesi ve Adana Görüşmesi gibi olaylar Türkiye tarihinde 30 Ocak’ı özel kılar.

30 Ocak dünya tarihinde hangi olaylarla öne çıkıyor?

Hitler’in iktidara gelişi, Mahatma Gandi’nin öldürülmesi ve DSÖ’nün küresel acil durum ilanı bu tarihin öne çıkan gelişmeleridir.

30 Ocak’ta yaşanan olaylar, tarihin farklı dönemlerinde insanlığın yönünü değiştiren gelişmeleri bir araya getiriyor. Bu tarih, geçmişi anlamak ve bugünü yorumlamak isteyenler için önemli bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.