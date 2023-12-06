30 sanığa 'nefret' davası: Nazi ve kurt görselli afişler asıp, paylaşmışlar

Sosyal medyada, nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları, göçmenlerin yoğun yaşadığı yerlerde ırkçı afişler astığı iddia edilen 30 sanığın yargılanmasına 3 Ocak 2024'te başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda 30 sanığın toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 3 Ocak 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımların ardından 1 Eylül'de Adana'da 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D'nin, silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldüğü aktarılan iddianamede, olayın ardından sanıklar hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan da soruşturma açıldığı kaydedildi.

NAZİ VE KURT AFİŞLERİ

İddianamede, göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerde kamuya açık yerlere, üzerinde kurt görseli ve "Arap çölüne dön" yazısı bulunan afişlerin asıldığı, afişlerin yanındaki duvarlara, "Arapları öldür" şeklinde yazılar yazıldığı, faşist Nazi ırkçı amblemlerin çizildiği ve bu görsellerin birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak yayıldığı belirtildi.

Aralarında internet siteleri ve Twitter 'haber' hesapları yöneticilerinin olduğu sanıklar şöyle: Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmet Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Ümit Yasin Perinçek, Serdar Sönmez, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuf Taş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Göngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse.

Sanıklar, fikir ve eylem birliği halinde, iştirak halinde ve toplu şekilde, basın ve yayın yoluyla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.