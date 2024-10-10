30 senede afetin olasılığı yüzde 47

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ‘5. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ne Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür misafir konuşmacı olarak katıldı.

Burada konuşan Naci Görür, olası Marmara Depremi’ne ilişkin, uyarılarda bulunarak “Bilimsel araştırmalar, Marmara’da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığının bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı-turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi.