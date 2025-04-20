30 senedir hep aynı Yön’desiniz!

“Türküler Artık Her Yerde” sloganıyla 1995 senesinde yayın hayatına başlayan Yön Radyo, Türkiye’nin ilk türkü radyosu olma özelliğini taşıyor. Geride bıraktığı 30 yılda yayın çizgisini değiştirmeyen, yayın içeriğini ve kalitesini titizlikle koruyan Yön Radyo, 30’uncu yılında “Anadolu’dan Evrensele, 30 Yıldır Hep Aynı Yön’desiniz” diyerek dinleyicilerine sesleniyor.

Yön Radyo’nun kurucusu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Yön Radyo’nun yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun bütün renklerinin birbirini tanımasına ve yakınlaşmasına yani birliğe, birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyaç vardı. Bu da yayın yoluyla, türkülerle olabilirdi. Bu yolculukta barışa katkıda bulunmanın çabasında olduk. Demokratik kültürün gelişmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük yayın kuruluşları ile Türkiye’de yayın ortaklıkları yaparak dünya ölçeğinde medyanın örgütlenmesine, medyanın halkın olmasına katkıda bulunan bir yayın çizgisi oluşturdu Yön Radyo” dedi.

BU BAŞARIDA EMEK VAR

Yön Radyo Haber Müdürü Erdal Emre ise Türkiye koşullarında bir yayın kuruluşunun 30 yıl yayınlarını devam ettirmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak bu başarıdaki en önemli unsurların emek ve dayanışma olduğunu belirtti. Halk müziği sanatçıları da mesajlarıyla Yön Radyo’nun 30’uncu yılını kutladı. Mesajlardan bazıları şöyle:

• Sabahat Akkiraz: Türkü hayattır, hayat türküdür. 30 yıldır da hayatımıza, türkülerimize yön veren Yön Radyo’muz var. Yön Radyo’nun 30. yaşını kutluyorum. Hiçbir zaman yönümüzü türkülerden ayırmıyoruz.

• Erdal Erzincan: Profesyonel müzik yaşantım için attığım ilk adımlarımı Yön Radyo’ya tutunarak attım ve hâlâ Yön Radyo’yla o günlerde başlayan iletişimim devam etmekte. 30. yıl hem benim hem de radyomuzun 30. yılı. Bu nedenle, Yön Radyo’yla hayatımın yönü birleşti. Nice nice 30’lara.

• Tolga Sağ: Müzik yolculuğuna çıktığım ilk günden itibaren ben ve benim gibi birçok sanatçı dostumuzun yanında duran, omuz veren, destek olan Yön Radyo’nun 30. yılını tebrik ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyorum.

• Belkıs Akkale: Türkülere ömrünü adamış biri olarak Yön Radyo’nun türkülere verdiği değer ve katkıdan dolayı Yön Radyo’yu tebrik ediyorum. Onun, yıllardır verdiği hizmetleri hepimiz biliyoruz. Daha nice yıllar yayında olmasını arzu ve temenni ediyorum.

• Erdal Güney: Yön Radyo’nun 30. kuruluşunu kutluyorum. Müziklerimizi dinleyicilerimizle buluşturan, her daim yanımızda olan bir radyodur. Ömrü güzel olsun, uzun olsun.

• Güler Duman: Türküler deyince ilk aklıma gelen radyolardan biri olan Yön Radyo’nun 30. yılını kutluyorum. Tüm dinleyenlerine sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ben de dinliyorum sizleri. İyi ki varsınız.

• Suavi: Yön Radyo’nun 30. yaşını yürekten kutluyorum. Nice 30’lu yıllar daha. Türkülerle, ezgilerle ve halkından kopmadan. Türkülerden, sanattan kopmadan, bizlerle birlikte olması ümidiyle.

• Cahit Berkay: Yön Radyo’nun 30. yılı kutlu olsun ve nice 30 yıllar diliyorum. Ama bu dileğimde bulunurken de türkülerin olmadığı, türküleri dinleyemediğimiz bir yaşam biçimi gerçekten çok tatsız, tuzsuz olur. Yani hiç çekilmez. İyi ki Yön Radyo var. Haber Merkezi