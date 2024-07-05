30 Temmuz hangi burç? 30 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 30 Temmuz hangi burç sorusu ise 30 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 30 Temmuz hangi burç? İşte 30 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

30 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 30 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 30 Temmuz hangi burç? İşte 30 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

30 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

30 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

30 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

30 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 30 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 30 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 30 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 30 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

30 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1511 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (ö. 1574)

1569 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (ö. 1627)

1751 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (ö. 1829)

1818 - Emily (Jane) Brontë, İngiliz edebiyatçı (ö. 1848)

1828 - William Edwin Brooks, İrlandalı ornitolog (ö. 1899)

1863 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1947)

1898 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (ö. 1986)

1922 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (ö. 2010)

1931 - Brian Clemens, İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2015)

1932 - Edd Byrnes, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2020)

1936 - Buddy Guy, beş Grammy sahibi Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısı

1936 - Pilar, Kral I. Juan Carlos'un ablası (ö. 2020)

1938 - Hervé de Charette, Fransız siyasetçi

1939 - Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteci

1939 - Peter Bogdanovich, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist, eleştirmen, aktör ve tarihçi (ö. 2022)

1940 - Clive Sinclair, İngiliz mucit

1941 - Paul Anka, Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1944 - Frances de la Tour, Fransız asıllı İngiliz aktris

1945 - Patrick Modiano, Fransız romancı ve 2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1947 - Françoise Barré-Sinoussi, Fransız virolog

1947 - Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, sporcu ve siyasetçi

1948 - Jean Reno, Fransız aktör

1948 - Otis Taylor, Amerikalı blues sanatçısı

1956 - Delta Burke, Amerikalı oyuncu

1957 - Nery Pumpido, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör

1958 - Kate Bush, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve kayıt yapımcısı

1960 - Richard Linklater, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu

1961 - Laurence Fishburne, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve aktör

1962 - Alphan Manas, Türk girişimci ve iş insanı

1963 - Antoni Martí, Andorralı mimar ve politikacı

1963 - Chris Mullin, Amerikalı basketbolcu

1963 - Lisa Kudrow, Amerikalı oyuncu

1964 - Vivica A. Fox, Amerikalı oyuncu

1964 - Jürgen Klinsmann, Alman futbolcu ve teknik direktör

1966 - Kerry Fox, Yeni Zelandalı aktris

1967 - Derya Taşçı Özyer, Türk basketbolcu ve antrenör

1968 - Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusu

1968 - Cengiz Küçükayvaz, Türk oyuncu

1968 - Robert Korzeniowski, Polonyalı yürüyüşçü

1968 - Sean Moore, Galli müzisyen

1969 - Simon Baker, Avustralyalı aktör

1970 - Dean Edwards, Amerikalı stand-up komedyen, aktör, şarkıcı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı

1970 - Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni

1973 - Ümit Davala, Türk futbolcu

1973 - Sonu Nigam, Hint şarkıcı

1974 - Radostin Kişişev, Bulgar millî futbolcu

1974 - Hilary Swank, Amerikalı sinema oyuncusu ve iki Akademi Ödülü sahibi

1975 - Cherie Priest, Amerikalı yazar

1977 - Jaime Pressly, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Bootsy Thornton, Amerikalı basketbolcu

1979 - Carlos Arroyo, Porto Rikolu eski basketbolcu ve şarkıcı

1980 - Sara Anzanello, İtalyan voleybolcu

1982 - Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Cihad el-Hüseyin, Suriyeli eski millî futbolcu

1982 - Yvonne Strahovski, Avustralyalı aktris

1984 - Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist

1987 - Luca Lanotte, İtalyan buz patenci

1987 - Rafael Amorim, Brezilyalı futbolcu

1993 - André Gomes, Portekiz millî futbolcu

30 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

30 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

30 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

30 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

30 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 30 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

30 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

30 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

30 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

30 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 30 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.