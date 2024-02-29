30 yaşındaki genç geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Anıl Acun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu’da yaşayan, Yörük Kültürü deveciliğe düşkünlüğü ile tanınan Mehmet Anıl Acun, sabah saat 07:30 sıralarında yatağında fenalaştı.

Durumu gören yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Acun, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.