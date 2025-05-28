‘30 yıl acılarımızdan bir damla dahi eksiltmedi’

Cumartesi Anneleri’nin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle verdikleri mücadele 30’uncu yılını geride bıraktı. Kayıp yakınları, 27 Mayıs 1995 yılından bu yana gözaltında kaybedilen, katledilen, işkence görmüş cansız bedeni kimsesizler mezarlığına gömülen ya da hiç bulunamayan yakınları için mücadele ediyor.

Cumartesi Anneleri, çiçeklerle donatabilecekleri bir mezar yeri olmayan yakınları için “Mezar yerimiz” dedikleri Galatasaray Meydanı’nın yasaklanmasıyla sayısız kez darbedildi, gözaltına alındı. Bugün hâlâ polis barikatlarıyla çevrili Galatasaray Meydanı önünde bir araya gelen kayıp yakınları 10 kişilik kısıtlamayla her cumartesi ellerinde karanfillerle tüm yakınlarını anıyorlar.

21 Kasım 1980’de İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınarak kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren, Cumartesi Anneleri’nin 30 yıllık mücadelesini değerlendirdi. Eren, “Bu geçen 30 yıl bizim acımızdan hiçbir şey eksiltmedi” dedi.

‘UNUTTURMAYACAĞIZ’

Galatasaray Meydanı’nın devletin işlediği suçlarla yüzleşmesini engellemek adına barikatlarla kapatıldığını söyleyen Eren, “Kayıplarımızın unutulması, unutturulması adına yapılıyor bu. Ancak kayıplarımızı ne unutur ne unuttururuz devletin de işlediği bu insanlık suçlarını hatırlatmaktan da vazgeçmeyiz. Devlet işlemiş olduğu bu suçları kabul edip failleri yargılayıp bizimle yüzleşinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Galatasaray Meydanı’ndan da vazgeçmeyiz. Galatasaray Meydanı aynı zamanda bu ülkenin hafıza mekânı” dedi.”

Eren son olarak şu ifadeleri kullandı: “Eğer bu ülkeye demokrasi gelecek, karanlıklar aydınlığa çıkacaksa o meydandan çıkacak. Cumartesi Anneleri 30 yıl içinde büyük bir şey başararak devletin işlediği bu insanlık suçlarını yüksek sesle kamuoyuyla paylaştı ve gözaltında kaybetmelerin önünü kesti. Eğer Cumartesi Anneleri olmasaydı, gözaltında kaybetmeler yüksek sesle söylenmeseydi, kamuoyuyla paylaşılmasaydı binlerce insan daha gözaltında kaybedilecekti.

Bugün insanlar evlerinden çıkıp evine gidebilmeyi, tekrar evine dönebileceğini düşünüyorsa bu Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi sayesindedir.”

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NELER YAŞANDI?

• 27 Mayıs 1995: Cumartesi Anneleri ilk kez, tüm kayıp yakınları ile Galatasaray Meydanı’nda oturdu.

• 5 Şubat 2011: Dönemin başbakanı Erdoğan, bu konuyu çözeceğine dair söz verdi. Ancak bir adım atılmadı.

• 25 Ağustos 2018: Meydan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yasaklandı.

• 25 Mart 2021: 700. hafta eyleminden sonra 46 kayıp yakınına dava açıldı. Davada 12 Mart’ta beraat verildi.

• 11 Kasım 2023: Meydan, kayıp yakınlarına açıldı. Eyleme her hafta 10 kişinin katılmasına izin verildi.