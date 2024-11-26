30 yıl cezaevinde tutulan şair İlhan Sami Çomak tahliye edildi

Hiçbir somut delil olmamasına rağmen müebbet hapse mahkûm edilen ve 30 yıldır cezaevinde tutulan şair İlhan Sami Çomak tahliye edildi.

MA'nın haberine göre akşam saatlerinde Silivri Cezaevi'nden tahliye olan Çomak'ı cezaevi önünde ailesi ile Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHADER) Eş Başkanı Dilek Sönmez Demir, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ümraniye ilçe yöneticileri karşıladı.

"ÜRETİLMİŞ KARANLIKTAN GERÇEK KARANLIĞA ULAŞTIM"

Cezaevi önünde kısa bir konuşma yapan Çomak, şunları söyledi:

“Doğrusu güneşli bir havada tahliye edilmek isterdim. Sevdiklerimin gözlerindeki parıltıyı görmek için. Üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa ulaştım. İçimde bir burukluk söz konusu geride bir çok sevdiğim arkadaşımı bıraktım. Büyük haksızlıklar yaşıyor pek çok insan. Özellikle İdari ve Gözlem Kurulu (İGK) bu kararların baş rolü. Cezası ertelenenler olabiliyor.”

Çomak'ın ağustos ayındaki şartlı tahliye hakkı 3 ay ertelenmişti.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenciyken gözaltına alınan Çomak, yoğun işkence görmüş ve tutuklanmıştı.

2007 yılında AİHM, Çomak’ın adil yargılanma hakkı ihlal edildiği için yeniden yargılama kararı vermişti.