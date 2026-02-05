30 yıl sonra aynı filmde buluştular

Cameron Diaz ve Keanu Reeves yıllar önce çektikleri romantik komediden sonra yeni bir filmde başrolleri paylaştı.

İki yıldız, 30 yıl önce Türkiye’de de “Yasak Aşk” adıyla gösterilen “Feeling Minnesota” filminde aşk yaşayan bir çifte hayat verdikten sonra yeniden bir araya geldi.

1996 yapımı romantik komediden yıllar sonra, iki oyuncu, Jonah Hill’in yönettiği ve onları bir kez daha beyazperdede bir araya getiren, yakında vizyona girecek olan “Outcome”da başrolleri paylaştı.

61 yaşındaki Keanu Reeves ile 53 yaşındaki Cameron Diaz, yeni filmlerinin tanıtımında rol arkadaşları Matt Bomer ve yönetmen Jonah Hill ile birlikte kırmızı halıda poz verdi.

“Outcome”, yeni tahliye olmuş bir eski mahkumun, kardeşinin eski bir striptizci olan isteksiz gelini ile aşk yaşadığı, 1990'ların cesur romantik komedisi “Feeling Minnesota”yı anımsatan karanlık bir komedi.