30 yılda bir arpa boyu yol alınmadı

Her yıl 237 binden fazla 5 yaş altı çocuk, kirli hava nedeniyle hayatını kaybediyor. Aşırı sıcak, orman yangınları, sel, fırtına, su baskını nedeniyle binlerce kişi ölüyor, yaşamı ağır darbe alıyor. Yeni virüsler dünyaya yayılıyor, böcekler tarım ürünlerini yok ediyor. Dünyanın dört bir yanı distopik bir filmin seti gibi. Böylesi bir ortamda Birleşmiş Milletler Dünya İklim Konferansı 30’uncu kez toplandı.

Üstelik konferans, iklim için hayati önemdeki yağmur ormanlarının yüzde 60’ını barındıran ama giderek yok edildiği ülke Brezilya’da gerçekleşiyor. COP30 Liderler Zirvesi Para eyaletinin başkenti Belem’de önceki gün başladı.

Zirveye 53 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Bu bugüne dek yapılan zirvelerin en az katılımla gerçekleşeni oldu. Azerbeycan’daki COP29’a 80, BAE’deki COP 128’e ise 150 lider katılmıştı.

Uluslararası iklim politikaları, sanayinin karbonsuzlaştırılması, enerji politikaları ve ormanların korunmasının ele alındığı liderler zirvesinin ardından 10 Kasım'da başlayacak COP30, 21 Kasım'a kadar sürecek. Konferans, bu yıl Paris İklim Anlaşması’nın 10’uncu yılı olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip.

En büyük eleştiri ise konferansların 30’uncusu yapılmasına rağmen ülkelerin verilen sözleri yerine getirmemesi. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamayı öngören Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hükümetler, enerji şirketlerinin taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Ancak Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yayımladığı rapora göre, mevcut hedefleri bir yana bırakın küresel sıcaklık artışının 2,3 ila 2,5 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.

Bilindiği gibi fosil yakıt tüketildikçe sıcaklık artışı sürecek. Çevre örgütleri, dünyada temiz enerjiye geçiş çok yavaş gerçekleştiği görüşünde. Zirvede konuşan BM Genel Sekreteri António Guterres, küresel ısınmayı kontrol altına alamamanın "ahlaki iflas ve ölümcül ihmal" anlamına geldiğini söyledi.

DÜNYAYI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKENİN LİDERİ YOK

Yenilenebilir enerji uzmanı Richard Blanchard, DW’ye yaptığı açıklamada “2015 yılından bu yana çıkarılan petrol miktarı azalmadı. Fosil yakıt sektörü yoğun bir lobi faaliyeti ile direnç sergiliyor. Aslında bu da kendilerini savunma pozisyonunda hissettiklerinin bir göstergesi” dedi.

Yine DW’nin haberine göre fosil yakıt devleri, lobi faaliyetlerine milyonlar akıttı, iklim şüphecisi ve inkarcısı politikacılara destek yağdırdılar. Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanı seçilmesi, siyasi dinamiklerin bu sektörler lehine değişmesinde de etkili oldu.

Trump, ilk başkanlık döneminde yaptığı gibi ilk iş olarak ABD'nin yeniden Paris Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Enerji politikalarında da desteğini yenilenebilir enerji yerine fosil yakıtlardan, petrol ve doğal gazdan yana kullandı. Hatta kömür sektörünü güçlendirme kararlarının altına imza attı.

COP’UN AÇILIMI NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesidir.

Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamakta.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1994’den bu yana taraflar konferansı düzenlenmekte.

Bu toplantılar kısaca ‘Conferences of the Parties’in (Taraflar konferansı) kısaltması olan "COP" olarak da adlandırıldı.

"Taraflar", 1992 yılında ilk BM iklim anlaşmasına imza atan yaklaşık 200 ülkeyi ifade ediyor.

Her yıl bir başka ülkede düzenlendi. Bu yıl 30’uncu kez toplandı.

AMAZON’A AÇILAN KAPI

COP30’un yapılacağı Brezilya’nın Belem kenti Amazon Ormanları'na açılan kapı olarak biliniyor. Amazonların korunmaması iklim değişikliğine en büyük darbelerden biri.

Uluslararası bir araştırmaya göre, Amazon Yağmur Ormanları'nın neredeyse yarısı kuraklık, ormansızlaşma ve yangınlar nedeniyle 2050'ye kadar yok olabilir.

Belem ayrıca Brezilya'nın en yoksul bölgelerinden biri; 2,5 milyon sakininin çoğu gecekondu mahallelerinde yaşıyor. sokakları ise ağaçsız.

Ancak konferans için Belem'in seçilmesi, ulaşım ve konaklama sıkıntılarına yol açtı. Zirve için kullanılacak bir yolun inşası uğruna Amazon’dan ağaç kesilmesi büyük tepkilere neden oldu.

FOSİL YAKIT NEDEN ZARARLI?

Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıt türü.

Elektrik üretimi ve endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanına sahip.

Teknolojik gelişmelerle, fosil yakıtlara daha çok ihtiyaç duyuldu.

Fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan CO2 ‘nin yarısı havaya salınarak hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de küresel ısınmanın en önemli aktörü oluyor.

DÜNYA YANARKEN ONLAR UYKUDA

Brezilya'nın Belem kentinde çevreci bir grup, dünya liderlerinin iklim krizine karşı yavaş hareket ettiğini vurgulamak amacıyla dikkat çekici bir performans eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde, dünya liderleri y pijamalarıyla canlandırıldı. Gösteri, “Dünya yanarken liderler uykuda” sloganıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, hükümetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve fosil yakıtlardan çıkışta yeterince hızlı davranmadığını savundu.