30 yıldır yaşadıkları evlerini yıktılar

Ebru ÇELİK

İstanbul Esenyurt ilçesindeki Battalgazi Mahallesi Küme Evler Sokak’taki 22 konutun İSKİ’nin Haramidere ıslah çalışması kapsamında yıkımına başlandı. Yurttaşlar, “Çocuklarımızı okula götürmek için evden çıktık. Döndüğümüzde evimiz yıkılmıştı” dedi.

Evi yıkılanlardan Oktay Gökçe, “30 yıl önce evimizi kaçak olarak yaptık. Daha sonra belediyeye söyledik ve oturum izin aldık. Elektriğimiz suyumuz bağlandı. Vergimizi ödedik. Sonra dere ıslahı nedeniyle evlerimizi yıkacaklarını söylediler. Esenyurt Belediyesi’ne itiraza gittik ancak hiçbir muhatap bulamadık” diye konuştu. Gökçe evlerinin içinde eşyalar ve kedileriyle birlikte yıkıldığını ve kedilerini halen aradığını aktardı.

TİP Esenyurt temsilcisi Yusuf Ukuğ, ilçede 30-40 katlı kaçak binalar yerine yoksulların gecekondularının yıkıldığını belirterek “Buradaki insanlar evlerinden sürülüyor. Hiçbir yetkili halkın sorunlarını dinlemiyor. Yurttaşlara ‘Sizi Başakşehir Kiptaş Kayabaşı Konutları’na götüreceğiz’ denilmiş. Esenyurt Belediye Başkanı’nı buraya davet ediyorum” dedi.