30 zincir markette et ve tereyağı fiyatları ramazan sonuna kadar sabitlendi

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında İstanbul’daki üye marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini duyurdu.

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, yaptığı açıklamada, İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti. Kartal, fiyat sabitleme uygulamasının, Et ve Süt Kurumu ile yürütülen protokol kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

KIYMA 485, KUŞBAŞI 510 TL

Kartal, “Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul genelindeki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı sunacağız” dedi.

Tereyağı fiyatının da ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini kaydeden Kartal, ürünün kilogram fiyatının 384 TL olarak uygulanacağını belirtti. Yerel marketlerin birçok ürün grubunda indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yürüttüğünü ifade eden Kartal, bu uygulamalarla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

Açıklamaya göre kampanya kapsamında dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’den, İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 30 zincir marketin şubelerinde ramazan ayı sonuna kadar satışta olacak.

HANGİ MARKETLER DAHİL?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.