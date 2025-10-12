300 bin öğrenci okulda değil!

Ada Sude ATAK

İktidarın son zamanlarda karma eğitimi hedef alması, çeşitli şehirlerde yalnızca kız öğrencilere yönelik ortaokullar açılması ve zorunlu eğitim süresinin düşürülmesi yönündeki tartışmalar kamuoyunda büyük tepki çekiyor.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi ana kampüsü önünde dün bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde konuşan Veli-der Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz Yurdakul, karma eğitimin her geçen gün daha fazla hedef alındığını söyledi.

Yurdakul, şöyle konuştu:

“iktidarın, MEB’in, dinselleştirme, işçileştirme ve piyasalaştırma olarak devam eden okullaşma politikaları gereğince fiili olarak adım adım karma eğitim ortadan kalkıyor. MEB’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirmelerinde okul terkinde kitlesel bir artış görülüyor. Ancak bu terki karma olmayan okullarda daha fazla görülürken karma eğitim yapılan akademik liselerde kız öğrencilerin daha çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kamuda tasarruf adı altında, taşıma hakkı elinden alınan ve sınırlandırılan çocuklarımızdan, 300 bin öğrenci bu yıl okullarında değil. Bakanlığın söylediği gibi eğer kız çocukları karma eğitim yüzünden devam etmiyorsa ki bu doğru değil bunu sorun olarak görmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair müdahale programları geliştirmelidir. Eğitim hakkı anayasal bir haktır.”