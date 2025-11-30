300 bin yıllık kanıt: Ayı postu kullanımının en eski izleri

Ekin Aktaş

Kuzey Avrupa’nın zorlu iklim koşulları, erken insan topluluklarının hayatta kalabilmek için çevrelerine uyum sağlamalarını zorunlu kılmıştı. Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesindeki Schöningen arkeolojik alanında yürütülen son araştırma, bu uyum sürecine dair etkileyici bir örnek sunuyor. Journal of Human Evolution dergisinde yayımlanan bulgular, insanların en az 300.000 yıl önce ayı postlarını soğuktan korunma amacıyla kullandığını ortaya koyuyor.

Araştırma ekibi, bir mağara ayısına ait ayak ve parmak kemiklerinde son derece ince ve düzenli kesik izleri tespit etti. Bu kemiklerde neredeyse hiç et dokusu bulunmadığından, izlerin beslenme amaçlı bir işlemle ilgili olmadığı anlaşılıyor. Kesiklerin konumu ve niteliği, derinin özenle yüzülmüş olduğunu açıkça gösteriyor. Mağara ayılarının özellikle kış aylarında koruyucu dış kıllar ve yoğun alt tüylerden oluşan kalın bir kürke sahip olduğu bilindiğinden, bu bulgu, postun erken insanlar için önemli bir yalıtım malzemesi olduğunu düşündürüyor.

KANIT KEMİK İZLERİ

Schöningen buluntuları yalnızca deri işleme izleriyle sınırlı değil. Aynı bölgede daha önce keşfedilen ve dünyanın bilinen en eski av mızrakları arasında yer alan ahşap mızraklar, burada yaşayan toplulukların aktif avcılar olduğunu gösteriyordu. Bu çalışma, yalnızca yetişkin ayı bireylerine ait kemik ve dişlerin bulunmasıyla birlikte ele alındığında, ayıların kasıtlı olarak avlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ayı postunun kullanılabilir durumda kalması için hayvanın ölümünden hemen sonra yüzülmesi gerektiği de bilindiğinden, kemiklerdeki izler bu zamanlamayla uyumlu bir tablo çiziyor. Elde edilen sonuçlar, erken insanların hayvanları yalnızca besin kaynağı olarak değil, iklim koşullarına karşı birer stratejik malzeme olarak da değerlendirdiğini gösteriyor. Bu durum, kuzey bölgelerde yaşayan toplulukların çevresel zorluklara karşı geliştirdiği kültürel uyum mekanizmalarının düşündüğümüzden çok daha eskiye dayandığını ortaya koyuyor. Schöningen’de yıllardır süren kazılar, bölgenin Paleolitik dönem insan davranışlarına ilişkin benzersiz bir arşiv niteliğinde olduğunu kanıtlıyor. Ayı postu kullanımına dair bu erken tarihli kanıtlar, insanlık tarihindeki teknik bilgi, planlama becerisi ve çevresel uyumun kökenlerine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.