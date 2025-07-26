300 madencinin hakkı aylardır gasp ediliyor

Emek Servisi

Eskişehir’de faaliyet yürüten ve SSS Yıldızlar Holdinge devredilen Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamıyor.

Yunus Emre Termik Santrali ve maden sahalarında çalışan Türk Maden-İş ‘li yaklaşık 300 işçi, beş aydır ücretlerinin ödenmemesi ve zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılmaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Türk Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, sorunun kaynağının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olduğunu belirtti. Kocabıyık, “TMSF, işçinin bütün alacaklarını ödeseydi bugün bu sorunları konuşmuyor olurduk” dedi.