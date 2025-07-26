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300 madencinin hakkı aylardır gasp ediliyor

Güncel
  • 26.07.2025 05:00
  • Giriş: 26.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 26.07.2025 05:00
300 madencinin hakkı aylardır gasp ediliyor
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

Eskişehir’de faaliyet yürüten ve SSS Yıldızlar Holdinge devredilen Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamıyor.

Yunus Emre Termik Santrali ve maden sahalarında çalışan Türk Maden-İş ‘li yaklaşık 300 işçi, beş aydır ücretlerinin ödenmemesi ve zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılmaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Türk Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, sorunun kaynağının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olduğunu belirtti. Kocabıyık, “TMSF, işçinin bütün alacaklarını ödeseydi bugün bu sorunları konuşmuyor olurduk” dedi.

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