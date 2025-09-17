300 Silivri - Tüyap otobüs ücret tarifesi (Güncel)

İBB toplu taşıma ücretlerinde 15 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme açıklandı. İBB yeni otobüs tarifesi 2025 kapsamında hem tam ücretler hem de indirimli bilet fiyatları güncellendi. Özellikle Silivri Tüyap otobüs bileti ve bölgedeki diğer hatlar için yapılan artış dikkat çekiyor.

SİLİVRİ - TÜYAP VE DİĞER OTOBÜS HAT ÜCRETLERİ

Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL

Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35,90 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35,90 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 65,50 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,01 TL

Tam 65,50 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,01 TL Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL

SELİMPAŞA - KUMBURGAZ - TÜYAP OTOBÜS ÜCRETİ

Yeni düzenlemeyle birlikte Silivri otobüs ücretleri hem tam hem indirimli yolculuklarda ciddi oranda arttı. Özellikle Silivri Tüyap otobüs bileti 81,04 TL’ye yükselirken, indirimli seçeneklerde de fiyatlar 45,97 TL ile 64,98 TL arasında değişiyor. Kısa mesafeli hatlarda ise Selimpaşa Kumburgaz Tüyap otobüs bilet fiyatı 35 TL’den başlıyor.

YOLCULAR İÇİN ANLAMI

İETT yeni bilet fiyatları, bölgedeki yolcuların ulaşım maliyetlerinde belirgin bir artış anlamına geliyor. Hem tam ücret kullananlar hem de indirimli kart sahipleri için rakamlar, önceki döneme göre ortalama %25-30 oranında yükseldi. Bu durum, özellikle Silivri – Tüyap hattını kullanan yolcuları daha fazla etkileyecek.