300 yıllık ağaçları kesip konut yapacaklar

Antep’te 270 dönümlük ardıç ve çam ağaçlarından oluşan orman alanı imara açıldı. Bölge sakinleri, “Burası çorak arazide nefes alınacak tek yer. 300 yıllık geçmişi var. Yetkililerden bu hatadan dönülmesini istiyoruz” dedi.

BirGün Ankara

Antep'in Nurdağı ilçesine bağlı Künesler mezrasında 270 dönümlük ardıç ve çam ağaçlarından oluşan orman alanı, 6 Şubat depremlerinin ardından çıkarılan torba yasasıyla imara açıldı.

Bu alanda, depremde hasar gören Hisar Köyü ve Küneseler Köyleri için 73 konut yapılması planlanıyor. Ancak, Künesler Mezrası sakinleri endemik örtüye sahip ardıç ve çam ağaçlarından oluşan ormanı yok edecek bu kararı Gaziantep İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

DİRİ FAY HATTINA 300 METRE

Bölge sakinlerinden İsmail Toprak, bölgenin canlı fay hattı üzerinde bulunduğunu ve imara uygun olmadığını vurguladı. Orman alanı ve zemininden inceleme yapan jeoloji mühendislerinin de burada yapılaşmanın doğru olmadığını dikkat çektiklerini belirtti. Depremler sonrasında köyün altında 4.5 şiddetinde artçı depremler yaşandığını hatırlatarak, bölgenin orman kesilerek imara açılmasının uygun olmadığını ifade etti.

ATADAN DEDEDEN KALAN ORMAN

Çevredeki meralara çok sayıda deprem konutu yapıldığını belirten Toprak, orman kesilmeden de başka yerlerde de konut ihtiyacının giderilebileceğini dile getirerek “Atadan dededen kalan ormanımızın mutlaka korunması gerek. Burası çorak arazide nefes alınacak tek yer. 300 yıllık geçmişi var. Yetkililerden bu hatadan dönülmesini istiyoruz” diye konuştu.

ORMANDA YAŞAYAN HAYVANLAR DA BİRLİKTE ÖLECEKLER

Suna Özdemir ise, ormanın kesilmesini istemediklerini, ağaçların kolay yetişmediğini belirtti. Köylülerin bugüne kadar hiçbir ağaca dokunmadığını, ormanın değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Kuşların yuva yaptığı bu ormanın korunmasını talep etti.