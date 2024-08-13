300 yıllık kültüre tarikat tehditi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 300 yıllık Alevi Tahtacı Türkmen köyü olan Uzundere Mahallesi'nde inşa edilen kaçak Kuran kursu ve öğrenci yurdu, büyük bir gerilime neden oldu. BirGün gazetesi olarak bölgeye giderek hem köylülerle görüştük hem de olayın perde arkasını araştırdık.

İlk olarak köyde yer alan Cemevi’ne gittim. Cemevi’nin kapalı olması üzerine köy meydanında dolaşmaya başladım. Meydanda yer alan kıraathanedeki kalabalığı görünce yanlarına gidip, boş bir masaya oturdum. Hemen ardından, kıraathanedeki yurttaşlar merakla, “Kimsin, seni tanımıyoruz” diye sordu. Gazeteci olduğumu ve kaçak Kuran kursu ile ilgili haber yapmak için geldiğimi söylediğimde, kıraathanedeki tüm yurttaşlar yanıma geldi. Hepsinin ağzından çıkan ilk cümle şuydu: “Köyümüzde Kuran kursu istemiyoruz.”

ASİMİLASYON İSTEMİYORUZ

Köylüler, bu yapının Süleymancılar Cemaati tarafından inşa edildiğini ve AKP’lilerin destek verdiğini iddia etti. Bir yurttaş, "Başlangıçta bir ev gibi inşa etmeye başladılar, sonra kat çıkmaya başladılar. Herhangi bir bilgi alamıyoruz. Bu duruma karşıyız, burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bir diğer köylü ise, “Burası 300 yıllık bir Alevi Tahtacı Türkmen köyü. Biz burada asimile edilmek isteniyoruz” diye tepki gösterdi. Başka bir yurttaş da, “Bu Kuran kursu, kasıtlı olarak köyümüze yapılıyor. Bize danışmadan, izinsiz olarak böyle bir yapıyı kabul etmiyoruz. Köyümüzdeki huzur bozuldu” şeklinde konuştu.

Köylüler, daha çayımı bitirmeden beni kaçak yapının olduğu yere götürmek istedi. Hep birlikte kaçak yapıya gittik. İçeride faaliyetin devam ettiği, içeriden cübbeli ve sarıklı iki kişinin çıktığını gördük.

NELER YAŞANDI?

Kurs, Uzundere’ye bu yıl inşa edildi. Yapı, imar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda yer almasına rağmen, ruhsatsız ve izinsiz olarak zemin artı iki kat şeklinde inşa edildi. Karabağlar Belediyesi, inşaata üç kez ceza kesti ve encümen kararıyla yıkım kararı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla 28 Haziran’da yıkım işlemi başlatıldı ve Karabağlar Kaymakamlığı'ndan güvenlik için polis talep edildi.

AKP’LİLER İŞİN İÇİNDE

AKP'li Karabağlar Belediye Meclis üyesi ve eski AKP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Adem Kemerkaya, yıkıma karşı nöbet tutma çağrısında bulundu. Belediye ekipleri bölgeye geldiğinde yaklaşık 50 kişilik bir grup, yıkımı engellemek için nöbet tuttu. Kaymakamlığın polis göndermemesi sonrası yıkım işlemi gerçekleştirilemedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, geçen günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki herkes gibi hukuk devletinde mevzuatlara göre çalışmalarımızı yürütmek zorundayız. Belediyede bir denetim görevi var. Kaçak yapı ile ilgili yasal süreçleri yürüttük ve görevimizi yerine getiriyoruz. Emniyet birimleri ile yıkım süreçlerini başlattık ancak güvenlik önlemleri sağlanamadı. Karabağlar’da hukukla denetimlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" demişti.