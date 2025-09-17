300B Silivri – Büyükçavuşlu – Tüyap otobüs bilet fiyatları (Güncel)

300B Silivri – Büyükçavuşlu – Tüyap Otobüs Bileti Fiyatları Açıklandı

İBB toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme yaptı. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Özellikle Silivri – Büyükçavuşlu – Tüyap otobüs bileti fiyatı ve bölgedeki hatların ücretleri merak ediliyordu. İşte tüm detaylar…

SİLİVRİ - TÜYAP OTOBÜS BİLET FİYATLARI

Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 67,81 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL

Tam 67,81 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL

Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL

Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Büyükçavuşlu – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 59,87 TL – İndirimli 31,92 TL – İndirimli 2: 44,90 TL

Tam 59,87 TL – İndirimli 31,92 TL – İndirimli 2: 44,90 TL Büyükçavuşlu – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 69,61 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 53,34 TL

Tam 69,61 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 53,34 TL Büyükçavuşlu – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 57,99 TL – İndirimli 29,05 TL – İndirimli 2: 41,25 TL

Tam 57,99 TL – İndirimli 29,05 TL – İndirimli 2: 41,25 TL Büyükçavuşlu – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 50,06 TL – İndirimli 25,03 TL – İndirimli 2: 35,03 TL

Tam 50,06 TL – İndirimli 25,03 TL – İndirimli 2: 35,03 TL Büyükçavuşlu – Silivri otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Değerlendirme

Yeni tarife ile Silivri otobüs ücretleri kısa mesafelerde 35 TL’den başlarken, uzun mesafelerde 81 TL’ye kadar çıkıyor. En yüksek fiyat Silivri – Tüyap otobüs bileti 81,04 TL olurken, indirimli yolculuklarda da fiyatlar 45,97 TL ile 64,98 TL arasında değişiyor. Kısa mesafeli yolculuklarda ise Selimpaşa Kumburgaz Tüyap otobüs bilet fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

Sonuç

İETT yeni bilet fiyatları, özellikle uzun hatlarda yolculuk yapan yolcular için önemli bir artış anlamına geliyor. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, hem tam ücretli hem de indirimli kart kullanıcılarının bütçesine doğrudan etki edecek.