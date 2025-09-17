300C Silivri – Çanta – Sancaktepe – Tüyap Otobüs Ücret Tarifesi (Güncel)

İBB toplu taşıma ücretlerinde 15 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme duyuruldu. İBB yeni otobüs tarifesi 2025 kapsamında özellikle Silivri – Çanta – Tüyap otobüs bileti fiyatı ve bölgedeki diğer güzergâhların ücretleri merak ediliyordu. İşte tüm detaylar…

SİLİVRİ – SANCAKTEPE OTOBÜS ÜCRET TARİFESİ

Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 71,94 TL – İndirimli 42,20 TL – İndirimli 2: 54,01 TL

Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL

Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL

Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Çanta Sancaktepe – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 50,01 TL – İndirimli 2: 57,00 TL

Çanta Sancaktepe – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 73,90 TL – İndirimli 39,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL

Çanta Sancaktepe – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 61,00 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 43,94 TL

Çanta Sancaktepe – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 51,26 TL – İndirimli 29,05 TL – İndirimli 2: 35,31 TL

Çanta Sancaktepe – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 50,06 TL – İndirimli 25,03 TL – İndirimli 2: 35,03 TL

Çanta Sancaktepe – Silivri otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Değerlendirme

Yeni tarifeyle birlikte Silivri otobüs ücretleri kısa mesafelerde 35 TL’den başlarken, uzun hatlarda 80 TL’nin üzerine çıkıyor. En yüksek ücret Silivri – Tüyap otobüs bileti 81,04 TL olurken, indirimli seçeneklerde fiyatlar 45,97 TL ile 64,98 TL arasında değişiyor. Ayrıca Çanta – Tüyap hattı da 81 TL ile en yüksek fiyatlı hatlardan biri oldu.

İETT yeni bilet fiyatları, hem tam hem indirimli yolculuk yapanlar için önemli artışlar getirdi. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda yolcuların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.