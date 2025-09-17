300D Silivri – Değirmenköy – Tüyap Otobüs Ücret Tarifesi (2025 Güncel)
Silivri – Değirmenköy – Tüyap otobüs bileti ne kadar oldu? 300D hattında tam ve indirimli bilet fiyatları kaç lira? İBB yeni otobüs tarifesi 2025 ile Silivri otobüs ücretleri nasıl değişti? Tüm detaylar haberimizde.
İBB toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme yaptı. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Özellikle Silivri – Değirmenköy – Tüyap otobüs bileti fiyatı ve ara durakların ücretleri merak ediliyordu. İşte güncel rakamlar…
SİLİVRİ – DEĞİRMENKÖY – TÜYAP OTOBÜS ÜCRETLERİ
- Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL
- Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL
- Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL
- Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 67,50 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL
- Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL
- Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL
- Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL
- Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL
- Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL
- Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL
- Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL
- Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL
- Değirmenköy – Tüyap otobüs ücreti: Tam 87,90 TL – İndirimli 50,01 TL – İndirimli 2: 57,00 TL
- Değirmenköy – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 59,40 TL – İndirimli 33,90 TL – İndirimli 2: 43,94 TL
- Değirmenköy – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 61,00 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 43,94 TL
- Değirmenköy – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 51,96 TL – İndirimli 29,03 TL – İndirimli 2: 36,51 TL
DEĞERLENDİRME
Yeni tarife ile Silivri otobüs ücretleri kısa mesafelerde 35 TL’den başlarken, uzun mesafelerde 80 TL’nin üzerine çıktı. En yüksek ücret Değirmenköy – Tüyap otobüs bileti 87,90 TL oldu. İndirimli seçeneklerde ise fiyatlar 29 TL ile 64,98 TL arasında değişiyor.
İETT yeni bilet fiyatları, özellikle Silivri – Değirmenköy – Tüyap hattı gibi uzun mesafelerde yolculuk yapan yolcular için belirgin artış anlamına geliyor. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, hem tam ücret hem indirimli kart kullanıcılarının bütçesine doğrudan etki edecek.