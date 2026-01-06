300D Silivri – Değirmenköy – Tüyap Otobüs Ücret Tarifesi (2026 Güncel)

İBB toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme yaptı. İBB yeni otobüs tarifesi 2026, 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Özellikle Silivri – Değirmenköy – Tüyap otobüs bileti fiyatı ve ara durakların ücretleri merak ediliyordu. İşte güncel rakamlar…

SİLİVRİ – DEĞİRMENKÖY – TÜYAP OTOBÜS ÜCRETLERİ

Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 67,50 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL

Tam 67,50 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL

Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL

Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL Değirmenköy – Tüyap otobüs ücreti: Tam 87,90 TL – İndirimli 50,01 TL – İndirimli 2: 57,00 TL

Tam 87,90 TL – İndirimli 50,01 TL – İndirimli 2: 57,00 TL Değirmenköy – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 59,40 TL – İndirimli 33,90 TL – İndirimli 2: 43,94 TL

Tam 59,40 TL – İndirimli 33,90 TL – İndirimli 2: 43,94 TL Değirmenköy – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 61,00 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 43,94 TL

Tam 61,00 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 43,94 TL Değirmenköy – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 51,96 TL – İndirimli 29,03 TL – İndirimli 2: 36,51 TL

DEĞERLENDİRME

Yeni tarife ile Silivri otobüs ücretleri kısa mesafelerde 35 TL’den başlarken, uzun mesafelerde 80 TL’nin üzerine çıktı. En yüksek ücret Değirmenköy – Tüyap otobüs bileti 87,90 TL oldu. İndirimli seçeneklerde ise fiyatlar 29 TL ile 64,98 TL arasında değişiyor.

İETT yeni bilet fiyatları, özellikle Silivri – Değirmenköy – Tüyap hattı gibi uzun mesafelerde yolculuk yapan yolcular için belirgin artış anlamına geliyor. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, hem tam ücret hem indirimli kart kullanıcılarının bütçesine doğrudan etki edecek.