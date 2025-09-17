300G Tüyap – Gümüşyaka Otobüs Ücret Tarifesi (2025 Güncel)

İBB toplu taşıma ücretlerinde yeni dönem başladı. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Özellikle Tüyap – Gümüşyaka otobüs bileti fiyatı ve ara durak ücretleri yolcular tarafından merak ediliyordu. İşte güncel rakamlar…

TÜYAP – GÜMÜŞYAKA BİLET ÜCRETLERİ

Silivri – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Silivri – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Silivri – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Silivri – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 67,81 TL – İndirimli 35,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL

Silivri – Tüyap otobüs ücreti: Tam 81,04 TL – İndirimli 45,97 TL – İndirimli 2: 64,98 TL

Selimpaşa – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Selimpaşa – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Selimpaşa – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 54,01 TL – İndirimli 30,47 TL – İndirimli 2: 42,00 TL

Selimpaşa – Tüyap otobüs ücreti: Tam 65,45 TL – İndirimli 34,02 TL – İndirimli 2: 45,97 TL

Celaliye / K. Oba – Batıköy otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Celaliye / K. Oba – Tüyap otobüs ücreti: Tam 45,97 TL – İndirimli 27,02 TL – İndirimli 2: 34,02 TL

Kumburgaz – Tüyap otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

Gümüşyaka – Büyükçekmece otobüs ücreti: Tam 73,90 TL – İndirimli 39,90 TL – İndirimli 2: 50,59 TL

Gümüşyaka – Güzelce / Batıköy otobüs ücreti: Tam 61,00 TL – İndirimli 32,23 TL – İndirimli 2: 43,94 TL

Gümüşyaka – Kumburgaz otobüs ücreti: Tam 51,26 TL – İndirimli 29,05 TL – İndirimli 2: 35,31 TL

Gümüşyaka – Selimpaşa otobüs ücreti: Tam 50,06 TL – İndirimli 25,03 TL – İndirimli 2: 35,03 TL

Gümüşyaka – Silivri otobüs ücreti: Tam 35 TL – İndirimli 17,08 TL – İndirimli 2: 25,06 TL

EN YÜKSEK BİLET ÜCRETİ

Yeni tarifeyle birlikte Silivri ve Gümüşyaka otobüs ücretleri kısa mesafelerde 35 TL’den başlarken, uzun hatlarda 80 TL’nin üzerine çıkıyor. En yüksek fiyat Tüyap – Silivri hattı 81,04 TL, Tüyap – Gümüşyaka hattı ise 87,90 TL ile en pahalı hatlardan biri oldu.

İETT yeni bilet fiyatları, hem tam hem indirimli kart sahipleri için artış anlamına geliyor. İBB yeni otobüs tarifesi 2025, özellikle Tüyap ve çevresinden Silivri – Gümüşyaka yönüne yolculuk yapanları doğrudan etkileyecek.