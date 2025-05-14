301’i unutmayız

Emek Servisi

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı katliamın üzerinden 11 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitiren 301 madenci, gün boyu düzenlenen anma etkinlikleri ile anıldı. Soma'da meslek örgütlerinin temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, TİP de anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma töreninde konuşma yaptı. Özel, yargılama sürecinde ölen madenci başına sadece 5,5 gün ceza verildiğini belirtti, "Sadece iki kişi yatıyor cezaevlerinde. Onlar da Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı” diye konuştu. Özel, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın ilk Genel Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İnter'i de anarak "Onlar da Soma’nın şehitleridir" dedi. Törende konuşan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Soma’yı unuttururlar, Amasra’da 42 kardeşimizi kaybederiz. 42’yi unuttururlar, İliç’te 9 kardeşimizi kaybederiz. Biz 301’i unutmadık, unutturmayacağız" dedi. Soma'da yaşamını yitirenleri anmak için meslek örgütleri de açıklamalar yaptı.

KESK, yaptığı yazılı açıklamada "Siyasi iktidar, her zamanki gibi sorumluluğu ‘fıtrat’a yükledi ve sonunda unutturmaya çalıştı. Ama biz unutmadık, unutturmayacağız" dedi. Türk-İş Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "Soma’da gerçekleşen kaza, nedenleri ve sonuçları değerlendirildiğinde bir kaza değil, katliamdır" ifadeleri kullanıldı. DİSK de dün paylaştığı açıklamada, "Soma Katliamı’nı unutmamak, unutturmamak bütün duyarlı kesimlerin görevidir. Bu vahşi düzenin çarklarının sorunsuz biçimde dönmesini engelleyecek ve adaleti bir gün bütün iş cinayetlerinde kaybettiklerimiz için sağlayacağız. Adaletsizliğin simgesi Soma Katliamı’nda adaleti er ya da geç kazanacağız" dedi.

TMMOB adına açıklama yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Aradan geçen 11 yıl sonunda gerçekler göstermiştir ki Soma faciası, basit bir ihmal değil, madencilik bilgi ve birikiminin yok sayılmasının, teknik bilgi ve alt yapı yetersizliğinin, iş güvenliği anlayışının görmezden gelinmesinin sonucudur” dedi.