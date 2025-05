301’in hesabı henüz sorulmadı

Soma maden katliamının üzerinden 11 yıl geçti. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayetinin üzerinden geçen 11 yılda ülkede iş cinayetleri durmadı. 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından geçen 11 yılda ne iş cinayetleri, ne de 'hadi hadi' usulü iş baskısı değişti. Katliamın ardından açılan davalar ise cezadan çok, sermayeye dokunmamayı esas aldı. 13 Mayıs 2014’teki büyük iş cinayetinden bugüne, yüzlerce madenci daha ihmal ve kâr hırsı nedeniyle yaşamını yitirdi. Sadece toplu katliamlarda, 8 Ekim 2014’de Ermenek’te 18, 17 Kasım 2016’da Şirvan’da 16, 14 Ekim 2022’de Amasra’da 42, 12 Şubat 2024’te İliç’te 9 yaşamını yitirdi.

Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği ocakta çıkan yangın nedeniyle meydana gelen iş cinayetinde, işçilerin kimi göçükte, kimi karbonmonoksitten zehirlenerek kimi de yangında yaşamını yitirdi. Madende yaşamını yitirenler için yapılan arama çalışmaları 4 günde tamamlandı. Madencileri, yine madenciler aradı.

Soma Holding ise katliamın hemen ardından, "Tüm önlemler alındığı halde elim bir kaza" açıklaması yaptı. Üstelik Çalışma Bakanlığı denetimleri de patronları doğruladı: Madende yapılan teftişlerde, herhangi bir eksik bulunamadığı açıklaması şirket açıklamasının peşinden geldi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha arama çalışmaları tamamlanmadan televizyonlara verdiği demeçte, "Soma'ya aceleyle geldiği için 3 gündür aynı gömleği giymek zorunda kaldığını" anlattı.

O yıl başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, katliama "fıtrat" dedi. Erdoğan, madenci yakınlarına, "Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında bu var" dedi, Somalı ailelerin protestosu onu bir markete sığınmak zorunda bıraktı. Erdoğan, yakınını kaybetmiş Somalı bir yurttaşı da o dönem özel kalem müdürü olarak görev yapan Yusuf Yerkel'e tekmeletti. Attığı tekmeden sonra 7 gün istirahat raporu alan Yerkel, Ocak 2022’de Frankfurt Başkonsolosluğuna Ticaret Ataşesi olarak atandı. İktidarın sermayeye adeta ikramı olan cezasızlık politikası, Soma yargılamalarında da işletildi. Soma Kömür İşletmeleri müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve şirketin genel müdürü Ramazan Doğru, katliamın ana davasında 'olası kast' ile değil, bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma suçlamasında ceza verildi. İşletme Müdürü Akın Çelik ve yardımcısı İsmail Adalı da kısa süreli tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. 2021 yılından itibaren cezaevinde Soma Katliamı'nın sorumlularında 1 kişi dahi kalmadı. Katliama ilişkin tefrik edilen davada sadece 'görevi kötüye kullanmak' ile suçlanan 28 kamu görevlisi, 10 yıl hakim karşısına çıkartılmadı. İlk duruşması 8 Mayıs 2024'te görülen kamu görevlilerinin davası, geçtiğimiz 29 Nisan'da adeta sanıklara ödül ile sonuçlandırıldı.

KARAR BAŞTAN BELLİYDİ

Somalı madencilerin avukatlarından Derviş Emre Aydın, kamu görevlilerinin yargılandığı davaya ilişkin süreci şöyle anlattı: "Kamu görevlilerinin yargılama süreci zaten çok sürüncemede bırakılmıştı, hatta zaman aşımı noktasına getirilmişti. 46 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemişti. Ama sonraki süreçte 28 kişi için soruşturma süreci başladı ve geçtiğimiz yıl bir iddianame hazırlandı. Sorumlu olan yöneticiler burada yoktu. O yıllarca süren soruşturma izni sürecinde listeler yok edildi. Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamadan 10 beraat, 18 sanık için 5-6 aylık cezalar çıktı. Bu cezaların gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok. Biz bu yargılamanın özellikle Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi için talepte bulunmuştuk, o talebimiz de değerlendirilmedi. Daha ilk aşamadaki olaylardan, cezasızlıkla sonuçlanacağı çok açıktı."

Aydın, tutuklu meslektaşlarını da hatırlattı: "Bu davanın tüm sanıkları dışarıda. Hatta yaptıkları katliam sonucunda neredeyse ödüllendirilecek şekilde cezalar, cezasızlıkla sonuçlandırıldı bu süreçler. Fakat mağdurların avukatları, Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay, yani oradaki ailelerin adalet mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayan avukatlar, şu anda içerde. Zaten bu sistemin de nasıl bir adaletsizlik ürettiğinin en somut kanıtıdır bu."

Avkat Derviş Emre AYDIN

∗∗∗

ALINMAYAN DERSLER AMASRA’YI GETİRDİ

Somalı madencilerin avukatlarından Derviş Emre Aydın, 301 kişinin öldüğü katliamdan hiçbir ders alınmadığını vurguladı. Avukat Aydın, "Katliamın ardından yönetmelikler, kanunlar değiştirildi. Ama bu tüm değişikliklerin kağıt üzerinde kaldığını, gerçekte uygulanmadığının en somut göstergesi bize Amasra’da yaşanan maden katliamı oldu" dedi. 2022'de 42 madencinin yaşamını yitirmesine yol açan Amasra maden katliamına ilişkin davanın da avukatlarından olan Aydın, "Soma'da temelde sorun havalandırma altyapı yatırımının yapılmamasıydı. Ve tüm riskler biliniyorken bu yatırım yapılmadı. Sadece maliyet kaygısıyla işçilerin canı yok sayıldı, daha fazla kâr elde etmek için 301 işçi katledildi. Katliamdan sonra özellikle havalandırma altyapısına ilişkin özel maddeler getirildi. Amasra’da ise çok benzeri oldu. Ocaktaki ana aspiratör sisteminin Soma sonrası değişen yönetmeliğe uygun olmadığı biliniyordu. Fakat bu durum görmezden gelindi. Aynı sebep, Soma'ya çok benzeyen bir katliama yol açtı" dedi.

∗∗∗

SOMA’DAN SONRA YÜZLERCE ÖLÜM

301 kişinin yaşamını yitirdiği, ülke tarihinin en büyük maden katliamının üzerinden geçen yıllarda iş cinayetleri azalmadı. 11 yılda yüzlerce maden işçisi, alınmayan önlemler nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

• 2015: 67

• 2016: 74

• 2017: 93

• 2018: 66

• 2019: 63

• 2020: 61

• 2021: 70

• 2022: 105

• 2023: 51

• 2024: 75

2025’in ilk 4 ayında en az 12 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Soma’dan bugüne en az 737 madenci, iş cinayetleri ile yaşamdan koparıldı.

∗∗∗

MADENCİ YAKINI CİHAT KARADAĞ: ‘UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN’ DEMİŞLERDİ

Soma'da oğlu maden mühendisi Koray Karadağ'ı kaybeden baba Cihat Karadağ, geçen 11 yılı "Saatlerce anlatsam yetmez, nesini söyleyeyim?" diyerek tarif ediyor. Cihat Karadağ, dava süreci boyunca her duruşmaya katılmış, hatta duruşmalarda tuttuğu notlar dava dosyasına girmiş bir emekli maden mühendisi. Karadağ, 11 yılda unutulduklarını, "Kamuoyu ne yaşadığımızı merak ediyor mu? Katliam olunca yer yerinden oynadı, ülke ayağa kalktı. 'Unutursak kalbimiz kurusun' dedi herkes. Sonunda ne oldu, yargı siyaset ve sermayenin istediği gibi sonuçlandı. Buradaki her madenci yakını, tüm aileler buruk. Bana göre katliama ilişkin her iki dava da düzmeceden ibaret. Hakimini savcısını kendine göre değiştiren yargıdan ne sonuç alacaksın" diye anlatıyor.

Cihat KARADAĞ

Karadağ, avukatlarını hatırlatıyor: "301 kişinin öldüğü katliamdan sorumlu olanlardan en fazla yatanı 4,5 yıl yattı içeride. Ama bizim avukatlarımız hâlâ tutuklu. Biri milletvekili oldu, Can Atalay, AYM kararı var, içeride. Diğeri bizi kamuoyunda belki en çok gösterenlerden avukatımız Selçuk Kozağaçlı, tahliyesine rağmen yeniden içeri aldılar. Katliam davası böyle sonuca ulaşır mı? Ne zaman gerçek hukuk işlerse, kim iş güvenliğine uymamış, ocağın uygun olmayan altyapısında evlatlarımız nasıl ölmüş o zaman görürüz..."

Karadağ'a göre Soma'da unutulan en önemli şeylerden biri de ruh sağlığı. "Anneler, babalar ya duruşmaların arasında kalpten gittiler, ya da akıl sağlığını yitirdiler" diye Karadağ şöyle konuşuyor: Hem çocuklarımız, hem sağlığımız gitti elimizden. İlaç kullanmayan yok. Kalbi yoruldu bazılarının. Bazıları psikolojik ilaç kullanıyor 11 yıldır. Kime dokunsanız böyle. Adalet yerini bulmadan da sağlığımız nasıl toparlansın?"

Mühendis Koray Karadağ 30 yaşında öldüğünde kızı 3 yaşındaydı.

∗∗∗

İBRAHİM GENÇ: 11 YILIN HER GÜNÜ AYNI ANI YAŞIYORUM

"Ben o ocaktan sağ çıkanlardan biriyim" diyor Genç, "Bu bizim unutamayacağımız bir şey. 11 yıl geçti her gün yaşıyoruz." Yeraltına inip çalıştığı her gün 13 Mayıs'ı yeniden yaşadığını anlatan Genç, "Ben anlatınca inanmıyorlar, bir saniye dursam yeraltında aklıma geliyor. Her gün bunu yaşıyorum. Her an aynı şeyi hatırlıyorum. Arkadaşlarım kollarımda öldü" diyor.

Genç, madenden çıktıktan sonra 2 yıl psikolojik tedavi gördüğünü şöyle anlatıyor: "Kaç ay ilaç kullandım ama hepsini kendi imkanımla paramla ödedim. 11 yıldır her gün 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey tekrar olmasın' diye dua ediyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Bu yaşamayanın anlayamayacağı bir acı..."

İbrahim Genç, hâlâ Soma'da yeraltında çalışan bir maden işçisi.

Genç, katliamdan sağ kurtulmuş ancak 11 yıldır her gün aynı travmayı yaşıyor.

∗∗∗

AHMET MUTLUER: ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA DURUYORUM

Mutluer, 11 yıl yaşadıklarını, "Unutulmaz acılar" diye tarif ederek şöyle anlatıyor: "Ekmeği bölüştüğün kardeşin ölünce bu acı unutulur mu? Dün olmuş gibi taze." Artık madencilik yapmadığını anlatan Mutluer, "Bu bizde baba, dede mesleği. Erken emeklilik hakkı var diye girmiştik, şimdi burada çalışmıyorum. Arama kurtarma işleri yapıyorum. Ailemi tercih ettim. O acıları bilemezsiniz. Kaç kardeşimin çocuğunu öksüz gördüm" diyor.

Ahmet Mutluer, Soma'da ocaktan sağ çıkmış ancak 'kardeşim' dediği iş arkadaşlarını yitirmiş.

İşkolundaki ihmalleri anlatan Mutluer, "Ben bir kere iyi bir madene işe girmiştim. Orada emniyetli şartları görünce şaşırmıştım, değişik gelmişti. Böyle iyi koşullar sağlanabileceğini bilmiyordum bile" diye konuşuyor. "Çok acı çektik" diyen Mutluer ekliyor: "Ben arkadaşlarımı elimle çıkardım. Çaresizliği iyi bilirim. Ölümle yaşam arasında kalmayı iyi biliyorum, oradan da daha çıkamadım..."