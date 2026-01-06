303B Marmara Cezaevi – Otogar Otobüs Sefer Saatleri (2026 Güncel)

İstanbul’da Silivri – Marmara Cezaevi ve Otogar arasında ulaşım sağlayan 303B hattı, yolculuk yapan vatandaşların en çok takip ettiği otobüs hatlarından biri. Özellikle yol çalışmaları ve güzergah değişiklikleri nedeniyle “300B kaçta geçiyor, Marmara Cezaevi kalkış saatleri neler, Otogar’dan sefer var mı?” gibi aramalar son günlerde yoğun şekilde yapılıyor. Bu yazıda, güncel 303B sefer saatleri, güzergah duyuruları ve yol çalışması bilgilerini tek bir içerikte derledik.

303B MARMARA CEZAEVİ KALKIŞ SAATLERİ

Aşağıdaki tablo, Marmara Cezaevi kalkış sefer saatlerinin Hafta İçi, Cumartesi ve Pazar günleri için düzenlenmiş halidir.

Marmara Cezaevi Kalkış

Gün Kalkış Saatleri İş Günleri 05:15 – 06:00 – 06:30 – 07:30 – 08:30 – 10:30 – 12:45 – 15:20 – 16:20 – 17:20 Cumartesi 05:30 – 06:00 – 06:30 – 07:30 – 08:30 – 10:30 – 12:45 – 15:20 – 16:20 – 17:20 Pazar 05:30 – 06:00 – 06:30 – 07:30 – 08:30 – 10:30 – 12:45 – 15:20 – 16:20 – 17:20

303B OTOGAR KALKIŞ SAATLERİ

Otogar Kalkış

Gün Kalkış Saatleri İş Günleri 06:45 – 07:45 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:30 – 17:30 – 18:40 – 19:30 Cumartesi 06:45 – 07:45 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:30 – 17:30 – 18:40 – 19:30 Pazar 06:45 – 07:45 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:30 – 17:30 – 18:40 – 19:30

303B GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Silivri bölgesinde gerçekleşen yol çalışmaları nedeniyle 303B hattında geçici güzergah uygulaması yapılmaktadır. Paylaşılan bilgilere göre, otobüsler Silivri yönüne doğru Yalıkent durağından çıkarak Araptepe durağından güzergaha geri dönmektedir. (06:18)

Ayrıca Üniversite güzergahında devam eden yol çalışması nedeniyle otobüsler Silivri Caddesi durağından çıkarak Silivri Üst Geçit durağından güzergaha girmektedir. (06:17)

Silivri Yalçın Sitesi ve Üniversite çevresinde farklı saatlerde duyurulan uyarılar da aynı değişikliğin devam ettiğini göstermektedir.

303B HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Hat: 303B Marmara Cezaevi – Otogar

Hafta İçi, Cumartesi ve Pazar düzenli seferler

Silivri yönünde yol çalışması nedeniyle geçici güzergah

Güncel duyurular yol çalışmasına göre değişebilir

303B Marmara Cezaevi – Otogar hattı kaçta geçiyor?

İş günlerinde Marmara Cezaevi kalkışları 05:15’te başlar, Otogar kalkışları ise 06:45’te başlıyor. Ayrıntılı saatleri tabloda görebilirsiniz.

303B Otogar’dan geçiyor mu?

Evet, 303B hattının ana kalkış noktalarından biri Otogardır.

Hafta sonu sefer var mı?

Evet. Cumartesi ve Pazar günleri hem Marmara Cezaevi hem Otogar kalkışları düzenli şekilde yapılmaktadır.

Güzergah değişikliği kalıcı mı?

Hayır. Silivri ve Üniversite bölgelerinde yol çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulanmaktadır.

303B Marmara Cezaevi – Otogar hattı, İstanbul’un batı hattında yoğun kullanılan bir ulaşım seçeneğidir. Paylaşılan güncel bilgilere göre, sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu düzenli şekilde devam etmektedir. Yol çalışmaları nedeniyle geçici değişiklikler olsa da hat günlük planlanan kalkış saatlerinde yolculuğa imkân sunmaya devam etmektedir. Düzenli duyurular takip edilerek, alternatif duraklardan güvenli şekilde seyahat edilebilir.