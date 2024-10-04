307 tekstil işçisi direnişi sürdürecek

Sendika düşmanlığı, işyerlerinde sendikal haklar için mücadele eden işçileri hedef almaya devam ediyor. Sendikal örgütlenme çabaları, birçok fabrikada işten çıkarmalarla sonuçlanırken, işçiler haklarını savunmaktan vazgeçmemek için direniyor. İşverenler, sendikalaşmayı engellemek amacıyla uyguladıkları baskı ve ayrımcı politikalarla işçilerin çalışma hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Bu durum, işyerlerinde adalet arayanların sayısını artırıyor ve sendikaların mücadelesi her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Son olarak, Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Tekstil Yatırım Holding (TYH) firmasında DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası’na üye olan 307 işçi, geçtiğimiz pazartesi günü işten çıkarıldı. İşverenin küçülme bahanesi sunduğu ifade edildi. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Öte yandan işçiler bugün, fabrika önünde saat 16.00-18.00 arasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılacağı bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Tekstil İşçileri Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Bahadır Derin, BirGün’e yaptığı açıklamada, fabrikada dört ay önce sendikal bir mücadele başlattıklarını belirtti. Derin, bu süreçte işverenle iletişim kurarak sorunları çözmeyi umduklarını, ancak işverenin sendikalaşmayı engellemek için 307 işçiyi işten çıkardığını ifade etti.

İşten çıkarmaların, çalışanların elinde iş olmasına rağmen yapıldığını vurgulayan Derin, “İşten çıkarmalar, küçülme bahanesiyle gözünün yaşına bakılmadan gerçekleştirildi. Bu tamamen haksız bir uygulama” dedi. Çalışanların işten çıkarılmadan önce 15-20 gün süreyle bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Derin, “İşverenin amacı, sendikanın buraya girmesini engelleyip, çalışanları düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm etmek. Bu kadar insanı ekmekleriyle oynayarak işten çıkardılar. Biz sendikalaşma hakkımızı savunmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Derin, fabrikanın kapatılma planlarını zaten bildiklerini belirterek, “İnsanlar 17 bin lira gibi komik bir ücrete çalışmak zorunda bırakılmak isteniyor. Bu, kölelik sisteminin devam etmesi anlamına geliyor” dedi. Derin, “Sendikalaşma hakkımızı sonuna kadar savunacak ve mücadelemizi sürdüreceğiz. İşten çıkarma uygulamalarına karşı hep birlikte direnip haklarımızı arayacağız. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız; yasal yollara başvurarak haklarımızı koruyacağız. Çalışanların emeklerine sahip çıkmak için gereken her adımı atacağız. Küçülme bahaneleriyle işten çıkarılan her işçi için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.