30’uncu yılında World Akustik sahnesinde

Kültür Sanat Servisi

Yapı Kredi Bomontiada World Akustik konser serisi, 19 Temmuz akşamı saat 21.00'de 30 yıllık geçmişiyle müzikseverlerin kalbindeki özel yerini koruyan, Türk rock müziğinin efsane grubu Kargo’yu ağırlayacak.

1992'de Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli tarafından kurulan Kargo, 'Sil Baştan'ı yayımladıktan sonra vokalde Koray Candemir, tuşlu çalgılarda Serkan Çeliköz ve davulda Burak Karataş'tan oluşan kadrosuyla, doksanların sonunda ana akımda yükselen alternatif Türkçe rock dalgasının ilk örnekleri olmayı başardı.

Türkiye müzik tarihinin klasikleşmiş şarkılarını yorumladıkları 2005 çıkışlı 'Yıldızların Altında' albümü, grubun çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı. Kargo, 1 Mart 2024’te yayınlanan 'Yarına Kalan Şarkılar' adlı saygı albümünü taçlandırmak için verdikleri özel konserlerde hayranları ile buluşmaya devam ediyor.