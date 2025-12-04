31 Aralık 2025 Yarım Gün Mü? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil Mi?

Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık 2025 yarım gün mü? sorusu çalışanlar ve tatil planı yapacak milyonlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yılbaşı haftasında ek mesai, izin planlaması ve çalışma düzeni merak konusu olurken, 1 Ocak 2026’nın resmi tatil olup olmadığı da gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Mevzuatta yer alan bilgiler ışığında yılbaşı tatilinin nasıl uygulanacağına dair en güncel detaylar haberimizde.

1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu gereğince her yıl olduğu gibi 1 Ocak tarihi, Türkiye genelinde resmi tatildir. 2026 yılında da 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor ve çalışanlar bu tarihte izinli sayılıyor.

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı gecesinin hemen öncesi olan 31 Aralık 2025, mevzuata göre yarım gün tatil değildir. Bu tarih resmi tatiller arasında yer almadığından normal mesai düzeni geçerlidir. Çalışanlar iş yerlerinin belirlediği çalışma saatlerine göre görevlerini sürdürecektir.

2026 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılbaşı tatili, yalnızca 1 Ocak Perşembe günü resmi tatilden oluşuyor. Ancak hafta takvimi çalışanlara avantaj sağlıyor:

27-28 Aralık 2025: Hafta sonu

31 Aralık 2025: Çarşamba (resmi tatil değil)

1 Ocak 2026: Perşembe (resmi tatil)

Bu nedenle çalışanlar, 29-30-31 Aralık tarihlerinde yıllık izin kullanarak toplamda 6 günlük köprü izin fırsatı elde edebilir:

Tarih Gün Durum 27 Aralık 2025 Cumartesi Hafta sonu 28 Aralık 2025 Pazar Hafta sonu 29 Aralık 2025 Pazartesi İzin kullanılırsa tatil 30 Aralık 2025 Salı İzin kullanılırsa tatil 31 Aralık 2025 Çarşamba Resmi tatil değil 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi tatil

31 ARALIK VE 1 OCAK İÇİN TATİL PLANI ÖNERİLERİ

Yılbaşı gecesini aile ve arkadaşlarla geçirecekler için şehir içi etkinlikler tercih edilebilir.

Uzun bir tatil planlamak isteyenler 29-31 Aralık arasında izin alarak ideal bir yılbaşı seyahati oluşturabilir.

Kayak merkezleri, yılbaşı konserleri, otel paket programları yoğun talep görüyor.

31 Aralık 2025 resmi tatil mi?

Hayır. 31 Aralık resmi tatil değildir ve yarım gün sayılmaz. Normal mesai düzeni geçerlidir.

1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Evet. 1 Ocak günü Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre tüm Türkiye’de resmi tatildir.

31 Aralık 2025’te okullar tatil mi?

31 Aralık okullar için de resmi tatil değildir. Eğitim kurumlarında normal ders işlenir.

Yılbaşı tatili kaç gün sürüyor?

Resmi olarak yalnızca 1 Ocak tatildir. Ancak çalışanlar yıllık izinle tatili 6 güne çıkarabilir.

31 Aralık için yarım gün uygulaması var mı?

Mevzuatta 31 Aralık için yarım gün çalışma düzeni bulunmamaktadır.