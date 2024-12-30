31 Aralık'ta bankalar açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta bankalar açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken banka işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık'ta bankalar açık mı sorusu ile yılbaşı günü 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli olan 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta bankalar açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!

31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü bankalar açık olacak. Banka işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta bankalar çalışmıyor olacak. Banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde: