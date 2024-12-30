31 Aralık'ta borsa açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta borsa çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta borsa açık mı sorusu araştırılıyor. Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken borsa işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık'ta borsa açık mı sorusu ile yılbaşı günü 1 Ocak'ta borsa çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli olan 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta borsa çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!

31 ARALIK'TA BORSA AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü borsa açık olacak. Borsa işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA BORSA ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. 1 Ocak'ta borsa çalışmıyor olacak. Borsa işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde: