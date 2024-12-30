31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta eczaneler açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken eczane işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık'ta eczaneler açık mı sorusu ile yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli olan 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!

31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü eczaneler açık olacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor olacak. Nöbetçi eczane listeleri her kentin kendi Eczacı Odaları Birliği internet sayfasında yer almaktadır.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde: