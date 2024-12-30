31 Aralık'ta kargolar açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta kargolar açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken kargo işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık'ta kargolar açık mı sorusu ile yılbaşı günü 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli olan 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta kargolar açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü kargolar açık olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. 1 Ocak'ta kargolar çalışmıyor olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde: